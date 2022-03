Při nehodě na Uherskohradišťsku zemřeli dva lidé

Uherské Hradiště - Dva lidé zemřeli dnes odpoledne při nehodě u obce Staré Hutě na Uherskohradišťsku, kde se motocykl postupně srazil se dvěma automobily. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Balášová. Hlavní tah I/50 byl v místě havárie uzavřený, hasiči po skončení vyšetřování už začali odklízet následky nehody. Dopravu tam řídí policie, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Vážná dopravní nehoda se stala odpoledne na silnici I/50 u odbočky na obec Staré Hutě. "Řidič motocyklu jel ve směru od Brna a po projetí levotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde se střetl s osobním vozidlem. Motorka poté ještě narazila do vozidla VW Multivan," uvedla Balášová. Na místě zasahovala záchranná služba, policie a hasiči. Podle informací ŘSD by následky havárie měly být odklizené po 20:00.