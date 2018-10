Karlovy Vary - Dva lidé zemřeli dnes v podvečer při dopravní nehodě nákladního a osobního auta na silnici I/6 u odbočky na Žlutice, sdělila ČTK krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová. Místo nehody je uzavřeno, policie auta odklání na objízdné trasy, uvádí server dopravniinfo.cz. V Praze na Strakonické srazilo auto chodce, muž na místě zemřel.

Nehoda se stala před 17:00. V místě zvaném Na Hvězdě se srazilo osobní auto s nákladním. Řidič a jeho spolujezdkyně v osobním autě zůstali zaklíněni ve vozidle. Následně policie informovala, že ani jeden z nich nehodu nepřežil.

Policie odklání nákladní auta na Chomutov, osobní přes Žlutice. Na místě nehody zasahují složky záchranného systému.

V Praze na Strakonické srazilo auto chodce, muž na místě zemřel

V Praze dnes odpoledne zemřel muž po střetu s osobním autem. Nehoda se stala kolem 16:45 na Strakonické ulici směrem do centra u chuchelského závodiště. ČTK to řekli mluvčí policie a záchranné služby Jan Daněk a Jana Poštová. Silnice je ve směru do centra uzavřená.

"Muž byl po střetu v bezvědomí, nepracovalo mu srdce, proto operátorka se svědky započala ihned telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci," sdělila Poštová. Na místo letěl i vrtulník, záchranáři v resuscitaci pokračovali, muže se jim ale bohužel oživit nepodařilo, dodala.