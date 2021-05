Při nehodě na silnici 16 v Mělníku se dnes vážně zranili tři lidé včetně dítěte

Mělník - Při nehodě na silnici 16 v Mělníku se dnes před polednem vážně zranili tři lidé včetně dítěte. Další dítě bylo převezeno do nemocnice kvůli vyšetření po nárazu, který rozpůlil sedačku. Jede muž byl zraněn lehce, řekla ČTK mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová. Podle policejní mluvčí Markéty Johnové nedobrzdil nákladní vůz při příjezdu k popojíždějícím autům a narazil do nich. Havarovala čtyři osobní auta.

Zraněné dítě přepravil do pražské nemocnice Motol vrtulník, muže se středně těžkým poraněním převezla posádka středočeské záchranné služby do nemocnice v pražských Vinohradech. Žena s podezřením na vnitřní krvácení transport vrtulníkem odmítla, protože u sebe měla malé dítě. "Nechtěla být od něj oddělena," uvedla Homolová. Dítě sice nemělo žádná viditelná poranění, ale kvůli síle nárazu, který rozpůlil i autosedačku, bylo spolu se svou matkou převezeno také do Motola. Lehce zraněného muže převezla záchranka do mělnické nemocnice.

"Veškeré příčiny a okolnosti nehody policisté vyšetřují," dodala Johnová s tím, že alkohol byl u řidičů vyloučen. Provoz byl přechodně zastaven, nyní jej policisté řídí kyvadlově. Odstraňování následků nehody potrvá předběžně do 15:00.