Při nehodě na Plzeňsku se zranilo osm lidí včetně dvou dětí

Tlučná (Plzeňsko) - Osm lidí dnes kolem páté hodiny odpoledne utrpělo zranění při nehodě tří aut u Tlučné na Plzeňsku, většina zranění je vážných až velmi vážných. Vrtulníky do nemocnic přepravily i dvě děti. Srazila se čelně dvě osobní auta a třetí narazilo do nich. Silnice číslo 203 je nyní uzavřena, řekla ČTK policejní mluvčí Ivana Jelínková. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému.

Podle prvotních informací jel řidič, ročník 1999, s vozem Škoda Octavia od obce Vejprnice směrem na Tlučnou. Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se srazil s protijedoucím vozem audi. "Za tímto vozidlem jelo ještě jedno vozidlo tovární značky Opel Astra, které řídila žena, ročník 1955, které bylo vlivem dopravní nehody rovněž poškozeno," uvedla Jelínková. Komnikace je uzavřena. Objízdná trasa vede na obec Vochov, přes Kozolupy, Myslinka a zpět přes Nýřany.

Záchranná služba na místě ošetřila a následně transportovala do nemocnic osm většinou těžce zraněných lidí. "Dopravní nehodu šetříme jako hromadné postižení osob. Letecká záchranná služba z místa transportovala dvě děti v mladším školním věku s těžkými zraněními, ale při vědomí, a muže okolo 30 let s velmi vážnými zraněními v bezvědomí na umělé plicní ventilaci na Emergency Fakutní nemocnice Lochotín (FNL)," řekla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Sanitkou záchranáři převezli do nemocnice ženu ve věku kolem 30 let s mnohočetnými zraněními a muže okolo 30 let s velmi těžkými zraněními. "Dále žena okolo 40 let s traumatickým zraněním horní končetiny, také na Emergency FNL. Poslední transportovaní byli muž ve věku okolo 30 let a žena okolo 60 let se středně těžkým zraněními," dodala Svobodová.