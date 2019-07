Při nehodě motocyklu zemřela v noci na Plzeňsku mladá žena

Třemošná (Plzeňsko) - Při nehodě motocyklu u Třemošné na Plzeňsku zemřela v sobotu v noci dvaadvacetiletá žena. Řidič motorky z nezjištěných příčin havaroval, žena sklouzla do protisměrného pruhu a narazil do ní projíždějící automobil. Byla na místě mrtvá. Řidič motocyklu ročník 1987 byl převezen do nemocnice, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Nehoda se stala před 23:00. Motocyklista jel po rovné silnici od Kaznějova na Třemošnou. Podle dopravních policistů jde sice o úsek mezi lesy, ale vozovka byla v místě suchá. Důvod havárie motocyklu zatím policisté šetří. "Spolujezdkyně spadla do opačného směru jízdy, kde se střetla s projíždějícím vozidlem," uvedla Burešová.

Motocyklista utrpěl podle informací ČTK středně těžká poranění. "Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní," uvedla mluvčí. Přesnou příčinu policie stále šetří, byla nařízena soudní pitva.

Hlavní tah z Plzně na Most byl uzavřen do dnešních 02:30.