Mokrouše (Plzeňsko) - Jeden člověk dnes dopoledne zemřel při nehodě dvou osobních aut na Plzeňsku. Havárie se stala na silnici z Rokycan do Šťáhlav u odbočky na Mokrouše. Padesátiletý řidič jednoho auta na místě zemřel, druhého řidiče přepravil vrtulník na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice, není v přímém ohrožení života, řekla dnes ČTK Ivana Vodehnalová ze Zdravotnické záchranné služby.

Vozy se podle dostupných informací srazily čelně, zřejmě ve vysoké rychlosti. V každém autě byl jeden zraněný člověk, hasiči je museli vyprošťovat hydraulickým zařízením, doplnil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Silnice byla pod dobu vyšetřování nehody v obou směrech uzavřena.

Nehoda se stala po 9:30. Podle policejní mluvčí Hany Kroftové jel řidič ve vozidle Peugeot od Rokycan na Šťáhlavy a z dosud nezjištěných důvodů přejel do protisměru. Střetl se s protijedoucím vozem Citroën. Řidič z Peugeotu na místě zemřel.

Zhruba devítikilometrová silnice z Rokycan do Šťáhlav je místem s řadou vážných nehod. Smrtelná nehoda se tam stala naposledy 30. července večer. Srazil se tam motocykl s kamionem. Řidič motocyklu, narozený v roce 1975 na místě zemřel. Po nárazu motocyklu se vznítila palivová nádrž kamionu a požár zachvátil auto i motorku. V polovině května na silnici zemřela po čelní srážce dvou osobních vozů osmadvacetiletá řidička.

Na Plzeňsku, kde dnes mírně prší, se od rána stalo několik dopravních nehod. Jedno osobní auto sjelo do příkopu u Lužan, na silnici z Vejprnic do Tlučné se čelně srazila dvě osobní auta, u Nezbavětic havarovalo do příkopu další vozidlo, dvě osobní auta se srazila na křižovatce za Losinou u odbočky na Nezvěstice. Několik lidí se zranilo.

