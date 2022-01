Při nehodě dvou aut u obce Obory na Příbramsku se zranilo sedm lidí

Obory - Při nehodě dvou aut u obce Obory na Příbramsku se ráno zranilo sedm lidí. Po čelní srážce zůstal jeden řidič zaklíněný ve voze. Některá zranění jsou lehká, některá středně těžká. Silnice první třídy číslo 18 byla po dobu vyšetřování nehody uzavřená. Příčinu nehody vyšetřují policisté, sdělily ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová a mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová.

Vozy havarovaly po 6:00. Na místo zamířily všechny záchranné složky. V jednom z vozidel cestovali čtyři lidé a ve druhém tři. "Všichni byly předány zraněné zdravotnické záchranné službě k dalšímu ošetření," informovala Fliegerová. Jednomu člověku hasiči pomohli dostat se ven z nabouraného auta.

Podle Homolové tři lidi přepravili záchranáři do benešovské nemocnice, dva do příbramské a dva do pražské nemocnice Motol. Většinou šlo o poranění rukou a nohou, v jednom případě o úraz hrudníku.

Hasiči vozidla zajistili proti vzniku požáru a zasypaly uniklé provozní kapaliny. "Během vyšetřování dopravní nehody policií se na místo dostavil řidič nákladního automobilu, který uvedl, že je také účastníkem nehody a má poškozený návěs," doplnila mluvčí hasičů.

Další vážná nehoda ve středních Čechách se dnes ráno stala u Mladé Boleslavi, kde osobní auto skončilo na boku. Jednoho zraněného převezli záchranáři do mladoboleslavské nemocnice, druhého s úrazem zad a hrudníku transportoval vrtulník do pražské vinohradské nemocnice.