Praha - Při srážce vězeňského autobusu a nákladního auta, které vezlo tanky, na Pražském okruhu zemřel příslušník Vězeňské služby ČR (VS) a 14 dalších lidí bylo zraněno. Jedna žena byla zraněna těžce, jeden muž středně těžce a ostatní lehce. Vozy začaly hořet. Záchranáři vyhlásili traumaplán, který využívají při krizových událostech s více zraněnými. Na místo povolali vrtulník a speciální vůz Atego. ČTK to řekli mluvčí policie, hasičů a záchranářů.

Nehoda se stala kolem 13:00 u sjezdu na Řeporyje ve směru na letiště. V havarovaném autobusu cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků VS, sdělila ČTK mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. S autobusem se srazil tahač, který vezl dva americké historické tanky do Plzně na Slavnosti svobody. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a požár dostali brzo pod kontrolu, uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka na twitteru. Podle fotografií z místa autobus úplně shořel.

Při srážce zahynul jeden příslušník VS a zraněni byli podle Kučerové další dva dozorci a několik vězňů. Všechny nezraněné vězně přepravil náhradní autobus do věznice.

Video: Srážka autobusu a tahače v Praze

02.05.2019, 18:00, autor: ČTK/PR/HZS Praha, zdroj: HZS Praha

Záchranáři na místo povolali speciální vůz Atego, který slouží k řešení krizových situací a je standardně nasazován k velkým požárům. Nejvážněji zraněná žena byla podle mluvčí záchranářů Jany Poštové letecky přepravena do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a středně těžce zraněný muž a dalších 12 lehce zraněných do dalších nemocnic. Traumaplán záchranáři ukončili před 14:30.

Policisté odklonili dopravu. Před 15:00 byl obnoven provoz na okruhu ve směru od D5, ale směr na letiště zůstal dál uzavřen. Odstranění následků nehody bude podle odhadu trvat několik hodin, uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan. Vyzval řidiče, aby zvolili jiné trasy, a motoristy, kteří jsou na místě, aby se věnovali plně řízení a nezdržovali plynulost dopravy focením události. Jeřáb kolem 18:00 naložil na odtahové vozidlo vrak autobusu, tahač s tanky zůstával stále na okruhu. Ve směru na letiště tak řidiči musí daný úsek dále objíždět. Na místě se po nehodě v obou směrech vytvořily několikakilometrové kolony. Situaci navíc komplikuje dlouhodobé omezení provozu, které je v úseku kvůli opravám silnice.

Nákladní vůz s tanky jel na plzeňské Slavnosti svobody, které začínají v pátek, z muzea ve Smržovce na Jablonecku. Tahač měl na korbě dva originální válečné americké stroje - stíhač tanků M36 Jackson a tank M3 Stuart. Oba měly být v Plzni součástí vojenského kempu 16. obrněné divize US Army. Tank M36 Jackson měl jet i v nedělním velkém konvoji vojenské historické techniky Convoy of Liberty. "Oba tanky jsou poškozené. Jackson, který byl blíž korbě tahače, je prý velmi zasažený a ohořelý. Stuart byl zasažen méně. Do Plzně na oslavy nedorazí. Jejich majitelé jsou snad v pořádku," řekl ČTK Pavel Rogl z klubu 16. obrněné divize.