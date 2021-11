Při nehodě autobusu v Bulharsku zahynulo 45 lidí, včetně 12 dětí

Sofia - Nejméně 45 lidí, včetně 12 dětí, přišlo o život při nehodě turistického autobusu ze Severní Makedonie, který dnes časně ráno havaroval na dálnici na jihozápadě Bulharska. Autobus po nehodě, ke které došlo kolem 02:00 SEČ, vzplál. Podle záchranářů bylo z hořícího autobusu vyproštěno sedm živých lidí, kteří byli převezeni do nemocnice v Sofii. Jejich stav je stabilizovaný, uvedla agentura Reuters.

Podle severomakedonského ministerstva zahraničí se autobus vracel do severomakedonské metropole Skopje z víkendového zájezdu do Istanbulu vzdáleného asi 800 kilometrů a na bulharské území vjel v pondělí pozdě večer. Příčiny nehody, která se stala asi 30 kilometrů západně od Sofie, bulharské úřady vyšetřují. Podle prvních zjištění autobus pravděpodobně narazil do svodidel.

Předseda severomakedonské vlády Zoran Zaev uvedl, že všichni cestující byli ze Severní Makedonie, jeden z nich měl ale belgické občanství a další občanství srbské. Podle Reuters zatím není jasné, zda jsou mezi oběťmi či zraněnými.

"Je to obrovská tragédie," prohlásil úřadující bulharský premiér Stefan Janev, který se vydal na místo nehody. Podle bulharského ministra vnitra Bojka Raškova zůstali cestující po nehodě uvězněni uvnitř autobusu. "Je to opravdu strašný obrázek," řekl ministr.

Šéf bulharského státního úřadu pro vyšetřování Borislav Sarafov uvedl, že nejpravděpodobnějšími příčinami nehody byly buď lidská chyba, nebo technická závada. Bulharská tisková agentura BGNES citovala také dopravní expertku, podle které je daný dálniční úsek problematický a celé léto se tu opravovaly díry ve vozovce.

Lítost nad neštěstím a soustrast pozůstalým vyjádřil i severomakedonský premiér Zaev, který také mluvil s jedním z přeživších. Podle něj cestující v autobusu spali, když je vzbudila exploze. Lidem, kteří seděli vzadu, se podařilo vyrazit okno a včas vyskočit. Ostatní zemřeli.

V autobusu se severomakedonskou registrací cestovalo 52 lidí. Sedm přeživších - dvě ženy a pět mužů - převezli s popáleninami do nemocnice v hlavním městě Sofii. Nehodu nepřežil ani řidič, uvedla na svém webu agentura BGNES.

Český prezident Miloš Zeman zaslal prezidentovi Republiky Severní Makedonie Stevu Pendarovskému kondolenční dopis. "S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o tragické dopravní nehodě autobusu na jihozápadě Bulharska, která si vyžádala více než čtyři desítky lidských životů a několik zraněných. Dovolte mi, abych v této pohnuté chvíli vyjádřil jménem české veřejnosti i jménem svým hlubokou soustrast Vám i rodinám obětí," uvedl Zeman.