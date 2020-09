Při návratu z rizikových zemí bude třeba vyplnit formulář

Praha - Ministerstvo zdravotnictví spustilo elektronický formulář pro příjezdy ze zemí se zvýšeným rizikem šíření nemoci covid-19. Turisté a další cestovatelé jej budou muset povinně vyplňovat od pondělí 21. září. Ze zemí EU se tato povinnost týká jen návratu ze Španělska včetně Kanárských ostrovů. Po příjezdu z rizikových zemí je nutná karanténa, či negativní test na onemocnění covid-19. Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy ministerstvo nezměnilo, informovalo dnes v tiskové zprávě.

Nové opatření má snížit riziko zavlečení koronaviru ze zahraničí a omezit jeho další šíření uvnitř republiky. Hygienici budou mít lepší přehled o tom, zda se lidé přijíždějící z rizikových zemí podrobili testu na covid, nebo šli do karantény. Formulář najdou lidé na adrese www.prijezdovyformular.cz. Bude možné ho vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení, a prokázat se jím při příjezdu do Česka. Děti do 18 let nevyplňují vlastní formulář, ale vyplní jej dospělá osoba, která je doprovází.

"Všichni cestovatelé, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění, mají nyní povinnost oznámit to před vstupem na naše území prostřednictvím elektronického příjezdového formuláře," uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Na seznamu zemí s nízkým rizikem jsou to všechny země EU s výjimkou Španělska, dále Británie, Švýcarsko, Norsko či Island, z neevropských zemí je to Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Jižní Korea, Thajsko a Tunisko.

Povinností každého cestovatele je po návratu z rizikové oblasti co nejdříve informovat krajskou hygienickou stanici a absolvovat test na covid-19, a to do pěti dnů od vstupu země a na vlastní náklady. "Výsledek testu je nutné oznámit hygienické stanici nově nejpozději do sedmi dnů od příjezdu do ČR," uvedlo dnes ministerstvo. Do oznámení výsledku testu mají cestovatelé z těchto oblastí omezený volný pohyb s výjimkou cest do zaměstnání, školy, k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických či sociálních zařízení a podobně. V případě neabsolvování testu musí cestovatel do čtrnáctidenní karantény.

Ministerstvo také informovalo, že nebude platit zákaz vstupu na území České republiky u cizinců, který s občanem České republiky nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti, a má pro tyto účely potvrzení od ministerstva zahraničních věcí.