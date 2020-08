Při nákaze jednoho hráče nebude muset do karantény celý tým

Praha - Představitelé fotbalové ligy se dohodli s premiérem Andrejem Babišem, že při dodržování opatření nebude muset při nákaze jednoho hráče covidem-19 do karantény celý tým. Týmy se budou pravidelně před každým zápasem testovat. Po jednání s předsedou vlády to řekl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Nejpozději do středy by měl být schválen protiepidemický manuál, který určuje, jakým způsobem se chovat v tréninkovém procesu, při zápasech či v hotelu.

"Závěr je pro nás velmi pozitivní a příznivý. V okamžiku, kdy přijmeme protokol opatření, který je v současné době finalizován se zástupci ministerstva zdravotnictví, by nebylo nutné, aby do karantény chodily celé týmy včetně realizačních, ale pouze ten pozitivně otestovaný hráč," řekl Svoboda.

Dosud musela v případě výskytu nákazy koronavirem ve sportovních klubech do karantény celá mužstva. Například pražská Slavia kvůli jednomu případu covidu-19 musela v minulém týdnu předčasně ukončit soustředění v Rakousku.