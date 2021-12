Při mrznoucím mrholení se může na severovýchodě ČR tvořit do úterý ledovka

Praha - V některých částech Česka se ode dneška do úterního dopoledne může při mrznoucím mrholení opět tvořit ledovka. Upozornění platí zejména pro severovýchodní Čechy, severní Moravu a Slezsko. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Nad střední Evropou se bude udržovat oblast vysokého tlaku vzduchu s inverzním zvrstvením a v severovýchodní polovině našeho území s teplotami pod bodem mrazu v nižších vrstvách atmosféry," uvedli meteorologové.

Podle nich na severovýchodě už ojediněle mrholí a konkrétně v oblasti Jeseníku a Šumperku v Olomouckém kraji a v celém Moravskoslezském kraji se tak již může na silnicích a chodnících tvořit slabá ledovka. Tamní obyvatelé by s tím měli počítat minimálně do úterních 10:00. Od dnešního odpoledne do úterního dopoledne obdobné riziko hrozí také ve zbývajících oblastech Olomouckého kraje, na severu Zlínského kraje a v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Vznik ledovky s sebou přináší riziko uklouznutí. Starší nebo méně mobilní lidé by proto měli omezit vycházení ven, doporučují meteorologové. Ve zvýšené míře by měli být opatrní také motoristé. Řidičům ČHMÚ radí sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy.