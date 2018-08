Strunkovice nad Blanicí (Prachaticko) - Na Prachaticku, u Strunkovic nad Blanicí, dnes odpoledne při leteckém dni spadla replika historického letadla Beta 50 Minor. Pilot se vážně zranil, následně i přes lékařskou pomoc zemřel. Nikdo další zraněn nebyl, letadlo spadlo do míst, kde nebyli diváci. ČTK to řekli policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová a předseda pořádajícího AK Prachatice Bohouš Chán. Letecký den byl po nehodě ukončen. Příčinu pádu bude zjišťovat Úřad pro civilní letectví. Na letecký den se dnes přišly podívat tisíce diváků.

Letoun podle Chána pilotoval zkušený starší pilot. Stroj se zřítil krátce před 15:00, a to bez viditelné příčiny při průletu zatáčkou.

Program leteckého dne měl být tříhodinový. Nehoda ho ukončila po asi hodině a čtvrt. "Pilot nebyl od nás, byl to důchodce, měl za sebou tisíce hodin letu, byl to zkušený pilot," řekl Chán. Podle policie mu bylo 72 let. Letadlo je zničené. Materiální škodu si Chán nedovolil odhadnout. "Letadlo bylo stavěné v historickém ústavu, cenu si netroufám odhadnout, může to být milion, ale to bych jen spekuloval," řekl Chán.

Letecký den pořádal prachatický aero klub podruhé. Loňský ročník navštívilo přes 3000 lidí, letošní návštěva byla podle Chána větší. Na programu byly seskoky padákem, průlety letadel i ukázky akrobatického létaní. Na závěr měl vystoupit pilot série Red Bull Air Race Martin Šonka. Havarované letadlo podle Chána akrobatické prvky nepředvádělo. "Toto letadlo ji (akrobacii) nemá povolenou, předváděl nízké průlety. Točil letadlo a v té se něco stalo. Co přesně, to musí zjistit úřad," řekl Chán. Nikdo z diváků nebyl podle něj pádem letadla ohrožen díky dodržování stanovených pravidel. "Publikum mě potěšilo, když jsme oznámili důvody, pro které musíme akci ukončit, zareagovalo potleskem. Lidi byli za této situace chápaví," řekl organizátor.

Nehody při leteckých dnech či různých přehlídkách nebývají příliš časté, přesto se občas stávají. V některých případech i s tragickými následky. V červnu 2016 se na nymburském letišti při leteckém dni zřítilo ultralehké letadlo, oba členové posádky zahynuli. O měsíc později havaroval na letišti v Plasích na Plzeňsku větroň, který se účastnil sletu historických kluzáků; pilot vyvázl jen se zraněním nohy. Závody letecké akrobacie v Kroměříži se v červenci 2014 staly osudnými pilotovi malého letadla, které po pádu začalo hořet.

V červnu 2006 se na European veteran show v Hradci Králové zřítil historický dvouplošník Tiger Month; nikdo nebyl zraněn. Bez následků se v září 2005 obešla též havárie čtyřmetrového bezpilotního letounu Sojka, který se účastnil přehlídky Dny NATO v Mošnově. V září 2002 se na leteckém dni na základně v Přerově zřítila ze čtyřicetimetrové výšky malá dvoumístná helikoptéra; pilot utrpěl zranění zad. Během letecké a modelářské akce na letišti v Rakovníku v srpnu 2000 havaroval sportovní letoun Jodel 117; pasažér zemřel, vážně zraněn byl i pilot.