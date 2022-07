Při kmenovém konfliktu přišlo za týden v Súdánu o život více než 100 lidí

Chartúm - Kmenové střety si na jihu Súdánu za poslední týden vyžádaly 105 obětí a 291 zraněných. O nové bilanci, kterou poskytl ministr zdravotnictví súdánského státu Modrý Nil Džamál Násir, dnes informovala agentura AFP.

Po násilnostech, které trvaly téměř týden, se do státu Modrý Nil vrátil klid. Násilí se ale nyní přelilo do několika dalších súdánských států, zejména do Kassaly na severu, kde v pondělí tisíce Hausů zapalovaly státní budovy. Hausové, jedna z etnických skupin zapojených do konfliktu, se mobilizují po celé zemi a požadují podle AFP "spravedlnost pro své mučedníky". V úterý tisíce lidí demonstrovaly v Chartúmu, Port Súdánu a na dalších místech, uvedla AFP.

"Všude je nyní klid, ale stále řešíme problém s vysídlenými osobami," uvedl ministr Násir.

Podle OSN opustilo své domovy ze strachu před násilím více než 17.000 lidí, především žen a dětí, z nichž 14.000 nyní přežívá ve třech školách v hlavním městě Modrého Nilu.

Stát Modrý Nil, který se nachází v jižní části Súdánu, jedné z nejchudších zemí světa, se potýká s velkou chudobou. OSN uvádí, že v prvním čtvrtletí letošního roku poskytla humanitární pomoc více než třetině jeho obyvatel, tedy 563.000 lidí.

Kvůli konfliktu mezi různými kmeny zemřely v posledních měsících v Súdánu stovky lidí, zejména v Dárfúru na západě země, který sousedí s Čadem.

V Súdánu, kde je po desetiletích občanské války v oběhu obrovské množství zbraní, takového střety obvykle vypuknou kvůli přístupu k vodě a půdě, které jsou pro zemědělce a pastevce, často ze znepřátelených kmenů, životně důležité.

Tentokrát střet začal kvůli sporům o půdu 11. července mezi Hausy, kteří patří k jednomu z největších afrických etnik, které žije od Senegalu po Súdán, a kmenem Bartisů.