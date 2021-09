Při jednání o Turówu zůstává několik sporných bodů, hejtman věří v kompromis

Liberec/Praha - Při jednáních mezi Českem a Polskem o hnědouhelném dolu Turów u společných hranic obou států je většina věcí dojednaná, zůstalo několik sporných bodů. Některé jsou problematické pro Poláky, jiné pro Čechy, řekl dnes ČTK liberecký hejtman Martin Půta (STAN). Cílem je podle něj dnes dosáhnout kompromisu a návrh předložit premiérům. Ekologické organizace zpochybňují vůli Polska řídit se chystanou dohodou. Současná vyjednávání mají Greenpeace a společnost Frank Bold za netransparentní.

"Většina věcí je vyjednaných, zůstala nám malá skupina problematických bodů. Některé jsou trochu problematické pro kolegy z Polska a některé trochu pro nás. A dnes společným cílem je dotáhnout to do nějakého kompromisu, který bych označil za návrh textu, který může být poté předložen premiérům, a ti se rozhodnou, kdy a jakou formou to předloží do vlád," uvedl Půta. Konkrétní sporné body nechtěl upřesnit, protože věří v dohodu vyjednavačů obou zemí.

Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody pro obyvatele nedalekých obcí Libereckého kraje. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie těžbu přerušit odmítá, protože takový krok by měl podle ní negativní dopady na energetickou bezpečnost země.

Český ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) po jednání se svým polským protějškem Michalem Kurtykou v Praze dnes v noci uvedl, že se podařilo shodnout na dalších otázkách. I on věří v konečnou dlouhodobou dohodu. Další kolo česko-polských rozhovorů začalo ráno.

Podle Brabce se nyní podrobně jedná o technických opatřeních pro zmírnění důsledků těžby, jako jsou filtrační stěna a zemní val. "Na první pohled se zdá, že jsou to technické detaily, ale ony jsou velmi důležité pro obě strany," dodal ministr.

Česko podle organizací Greenpeace ČR a Frank Bold v situaci, kdy Polsko pohrdá rozhodnutím soudu a odmítá platit sankce za pokračující ilegální těžbu, nemá žádnou záruku, že by Polsko svým závazkům dostálo. "Například i proto, že o porušení česko-polské smlouvy by měl podle dřívějších vyjádření opět rozhodovat Soudní dvůr EU, jehož autoritu Polsko v současnosti okázale ignoruje," uvedly organizace v tiskové zprávě.

Právnička společnosti Frank Bold Kristína Šabová zdůraznila, že než se uzavře jakákoli dohoda, Polsko musí Česku ukázat, že pro něj zákony platí a že je schopné české území od těžby skutečně ochránit. Na podmínky, které se česká strana snaží vyjednat, platí informační embargo, a není tak jasné, zda nejsou příliš měkké či zda z nich česká strana Polsku neustupuje, upozornila. Žádost o informace o vyjednávané smlouvě, kterou organizace Greenpeace podala, podle ní ministerstvo životního prostředí odmítlo.

Polsko má za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole Turów platit pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 mil. Kč), sankce uvalil Soudní dvůr Evropské unie 20. září. Varšava má Evropské komisi vyplácet 500.000 eur za každý den ode dne oznámení usnesení, a to až do chvíle, kdy bude činnost dolu zastavena. Polsko ještě pokutu platit nezačalo.