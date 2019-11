Při izraelských útocích od úterka zemřelo 26 Palestinců

Jeruzalém - Při útocích, které Izrael vede od úterka proti palestinským radikálům v Pásmu Gazy, zemřelo do dnešního večera 26 Palestinců. Podle listu The Jerusalem Post bylo z Pásma Gazy na Izrael za stejnou dobu vypáleno 360 raket, z nichž 90 procent zneškodnila protivzdušná obrana. Server Ynet napsal, že se intenzivně vyjednává o ukončení bojů a že by příměří mohlo začít platit ještě dnes nebo ve čtvrtek. Vůdce Islámského džihádu zveřejnil podmínky pro ukončení útoků.

Izraelská armáda prozatím rozmístila dělostřelecké baterie podél hranice s Pásmem Gazy. Po noční pauze se ve městech a vesnicích v této oblasti brzo ráno rozezněly varovné sirény a lidé museli do krytů. Středně těžké zranění utrpěla sedmdesátiletá Izraelka z Aškelonu.

Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy pozdě večer oznámilo, že počet mrtvých na palestinské straně dosáhl 26. Izraelský tisk píše, že mezi palestinskými oběťmi je jedna žena a tři děti a že všichni mrtví muži byli radikálové. V Izraeli zdravotníci ošetřovali 63 lidí.

Izraelské údery míří na členy radikální skupiny Islámský džihád, v úterý Izraelci zabili jednoho z členů jejího vedení Bahá abú Attu. Vojsko oznámilo, že protivzdušná obrana zlikvidovala 90 procent palestinských raket a že 60 procent z těch, které v Izraeli dopadly, zasáhly neobydlené oblasti. Několik desítek raket pak spadlo ještě v Pásmu Gazy a deník Haarec tvrdí, že jedna z nich zasáhla úřad palestinské komise lidských práv v Gaze.

Zdroj, na nějž se odvolal Ynet, sdělil, že se intenzivně vyjednává o příměří a že by "vše mohlo skončit dnes večer" nebo ve čtvrtek. Generální tajemník Islámského džihádu Zijád Rušdí Nachala podle tohoto zdroje odjel do Káhiry, aby tam jednal se zástupci egyptské tajné služby o možném příměří s Izraelem.

Nachala zveřejnil podmínky své skupiny pro ukončení bojů. Izrael musí skoncovat s cílenými útoky na členy džihádu a na účastníky protestů, které Palestinci pořádají mnoho měsíců u hranice Pásma Gazy a Izraele. K podmínkám dále patří zmírnění izraelské blokády pásma. Nachala prohlásil, že teď je na Izraeli, zda se rozhodne pro ukončení násilí.

"Může to být otevřená válka, dalekonosná válka, anebo boj mezi dvěma válkami, jak oni říkají. Tu agresi začal nepřítel (Izrael) a my museli reagovat, teď záleží na postoji Izraele," řekl Nachala v rozhovoru s televizí Al-Majádín, která patří libanonskému Hizballáhu. Upozornil, že i když rakety džihádu nezpůsobily škody, přinutily Izrael k bezpečnostním opatřením ve velkých městech. "Útočili jsme na Haderu a další významná města v centru Izraele. Když se Izrael rozhodne zavřít školy, továrny a úřady, znamená to, že.... rakety dlouhého dolety zasáhly sionisty do hloubky," prohlásil Nachala.

V Káhiře je rovněž zvláštní koordinátor OSN pro blízkovýchodní mírový proces Nikolaj Mladenov a také on jedná o zastavení útoků. V Izraeli je nyní David Schenker z amerického ministerstva zahraničí, který poukázal na to, že nynějších bojů se neúčastní palestinský Hamás, který vládne Pásmu Gazy. Schenker to označuje za pozitivní, protože to značí, že ani Hamás, ani Izrael spolu nyní nemají chuť bojovat. Hamás vládne pásmu od roku 2007 a od té doby bojoval proti Izraeli ve třech velkých konfliktech.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes před jednáním vlády řekl, že Izrael je připraven podniknout další nálety na ozbrojence z Islámského džihádu, pokud budou pokračovat v raketové palbě. "Buď s těmito útoky přestanete, nebo budete čelit dalším úderům (Izraele)," řekl premiér.

Většina škol a úřadů zůstala dnes v Gaze druhým dnem uzavřena. Zavřeny jsou také školy ve značné části jižního Izraele.