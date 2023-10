Při izraelském náletu přišli o život dva členové politického vedení Hamásu

Jeruzalém/Gaza - Při izraelském náletu na Pásmo Gazy přišli o život dva členové politického vedení Hamásu, řekl agentuře Reuters zástupce tohoto radikálního uskupení. Izraelská armáda podniká údery proti Gaze v odvetě za útok ozbrojenců z Hamásu proti Izraeli. Jde o Džaváda abú Šammalu a Zakaríju abú Maamara. Jejich smrt potvrdila také izraelská armáda s tím, že byli zabiti v noci na dnešek.

Šammala bývá označován za ministra hospodářství Hamásu, podle izraelské armády spravoval finance hnutí. Abú Maamar působil jako šéf vnitřních vztahů Hamásu. "Šlo o klíčovou postavu pro rozhodování uvnitř Hamásu a o koordinátora teroristických skupin v Pásmu Gazy," uvedl podle portálu The Times of Israel zástupce izraelské armády. Abú Maamar byl důvěrníkem vůdce Hamásu v Pásmu Gazy Jahjá Sinvára a součástí nejvyšších kruhů hnutí zapojených do plánovaní nejrůznějších teroristických aktivit uvnitř Izraele.

V prohlášení k jiné sérii útoků ve městě Gaza izraelská armáda uvedla, že podnikla vlnu náletů proti čtvrti kolem mešity Al-Furkán, kde se zaměřila na více než sto míst. Podle Izraele je tato čtvrť "hnízdem teroru", protože ji Hamás využívá k útoků na Izrael. Na náletech se podílely desítky letounů.

Izraelská armáda také uvedla, že zasáhla podzemní tunel pro pašování zbraní v oblasti Rafáhu na hranici s Egyptem.

Nálety v Pásmu Gazy si vyžádaly nejméně 770 mrtvých, uvedly úřady

Při izraelských náletech v Pásmu Gazy bylo od soboty zabito nejméně 770 Palestinců a 4000 bylo zraněno. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy, kde vládne radikální islamistické hnutí Hamás, jež v sobotu zahájilo teroristické útoky na Izrael. Nejméně 18 Palestinců od soboty zahynulo také na okupovaném Západním břehu Jordánu, kde Hamás nevládne. Napsala o tom agentura Reuters.

Na izraelské straně je hlášeno přes 900 zabitých Izraelců, z toho 123 vojáků a přes 40 policistů. Zraněných je přes 2700. Další desítky Izraelců Hamás unesl do Gazy.

Izrael v Pásmu Gazy provádí intenzivní bombardování namířené proti Hamásu. Bilance mrtvých, kterou zveřejnily úřady v Pásmu Gazy, neupřesňuje počet zabitých bojovníků. Dnes izraelská armáda podle agentury AP uvedla, že po stabilizaci situace v jižním Izraeli našla těla 1500 příslušníků Hamásu.

Mrtví jsou od soboty hlášeni také na Západním břehu Jordánu. Agentura Reuters s odkazem na úřady píše o nejméně 18 mrtvých. Zpravodajský web BBC s odkazem na OSN napsal, že při střetech s izraelskými silami zahynulo 17 Palestinců, včetně čtyř dětí, a že 295 dalších Palestinců bylo zraněno, z toho 23 izraelskými osadníky. Na Západním břehu Jordánu vládne palestinská samospráva Mahmúda Abbáse, nikoliv radikální Hamás, který ovládá Gazu.

Při izraelských náletech zahynuli tři palestinští novináři, uvedl odborový svaz

Tři palestinští novináři byli dnes časně ráno zabiti při izraelském náletu na obytnou budovu poblíž rybářského přístavu v Gaze. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na odborový svaz novinářů a jednoho představitele.

Místní novinářský svaz v prohlášení oznámil "umučení tří novinářů v pásmu Gazy během současné izraelské agrese". Ředitel mediálního úřadu vlády vedené Hamásem Saláma Maarúf uvedl totožnost obětí: Saíd Tauíl, Muhammad Subbú a Hišám Nauádžha.

Při izraelských odvetných úderech za útok Hamásu na Izrael bylo podle Hamásem ovládaných úřadů v Pásmu Gazy zabito bezmála 700 Palestinců, tisíce dalších utrpěly zranění. Palestinští ozbrojenci z radikálního hnutí Hamás při útocích na Izrael zabili 900 lidí, desítky dalších unesli a tisíce zranili.