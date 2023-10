Při izraelské odvetě za útok Hamásu bylo v Gaze zabito nejméně 232 lidí

Jeruzalém - Izraelské nálety dnes v Pásmu Gazy zabily nejméně 232 lidí a zranily dalších nejméně 1697. Uvedlo to podle agentury Reuters palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Izrael vyslal do akce desítky letounů poté, co ráno radikální palestinské hnutí Hamás začalo ostřelovat izraelská města a vniklo na izraelské území. Izraelská armáda tvrdí, že její bombardování zasáhlo dvacítku objektů Hamásu.

Nálety podle svědka citovaného agenturou Reuters otřásly centrální částí pásma a samotným městem Gaza. Podle deníku The New York Times (NYT) jeden z úderů zničil ministerstvo vnitra regionu ležícího na břehu Středozemního moře mezi Izraelem a Egyptem.

Izraelská armáda zveřejnila video, které podle ní ukazuje zásahy cílů spojených s radikálním hnutím Hamás. Později vydala prohlášení, podle kterého zasáhla 17 vojenských objektů a čtyři velitelská střediska využívaná Hamásem. Nasadila za tímto účelem desítky letadel a přes 16 tun munice.

Izraelské nálety dnes zničily tři výškové budovy v Pásmu Gazy, uvedli novináři agentury AFP, kteří viděli, jak se budovy, každá více než desetipatrová, po explozích jedna po druhé zřítily. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že provedly nálety na dvě výškové budovy v pásmu Gazy, které sloužily jako sídlo Hamásu. "Teroristická organizace Hamás záměrně umisťuje svůj vojenský majetek v srdci civilního obyvatelstva v pásmu Gazy," uvedly IDF, které dodaly, že předem varovaly obyvatele budovy a vyzvaly je k evakuaci.

V prohlášení se dále uvádí, že IDF nyní v Gaze provádějí letecké údery a později budou pokračovat "těžkými pozemními prostředky". Izraelský ministr energetiky Jisrael Kac navíc oznámil, že Izrael přeruší dodávky elektřiny do Gazy.

Podle palestinské samosprávy se však terčem Izraelců stala i nemocnice na severu oblasti. Na jihu ve městě Chán Júnis při útoku na zdravotnické zařízení zahynul zdravotník a řidič sanitky, uvedla humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) na sociální síti X. Údery podle ní také zranily několik lidí a poškodily kyslíkovou stanici.

Hnutí Hamás, které Pásmo Gazy kontroluje posledních více než 15 let, se ráno přihlásilo k rozsáhlému útoku na Izrael, při kterém vypálilo stovky raket a vyslalo bojovníky do pohraničních izraelských komunit. Izraelská armáda reagovala zahájením operace Železné meče a mobilizuje desetitisíce příslušníků záloh. Premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že "nepřítel zaplatí cenu, jakou dosud nikdy nepoznal".

"Ulice Gazy jsou převážně prázdné, zatímco se obyvatelé pobřežní enklávy podléhající (izraelské) blokádě připravují na vystupňování izraelských náletů. Supermarkety a pekárny jsou však rušné, neboť lidé shromažďují zásoby. Někteří se začali scházet ve školách, kde hledají úkryt," popsala situaci na místě zpravodajka NYT.

Obyvatelka Rafáhu na hranici pásma s Egyptem stanici Al-Džazíra řekla, že Palestince podle ní čeká "těžká noc", protože izraelské útoky na pobřežní enklávu pokračují. "Situace zde v Gaze není vůbec dobrá. Mohu vás ujistit, že nejsme připraveni a čeká nás těžká noc. Žádné místo není bezpečné," uvedla. "Palestinci už mají dost toho, že jsou více než 75 let utlačováni a napadáni. Už toho mají dost," dodala.

Zpravodajka Al-Džazíry Nida Ibrahimová, která informuje z Ramalláhu, soudí, že napětí se vystupňuje i na okupovaném Západním břehu Jordánu. "Viděli jsme, že kdykoli Izrael zaútočí na obléhané pásmo Gazy, dojde (na okupovaném Západním břehu) k palestinským útokům proti Izraeli v různých formách, například na nelegální izraelské osady nebo v blízkosti vojenských kontrolních stanovišť," dodala.