Při izraelské odvetě za útok Hamásu bylo v Gaze zabito nejméně 198 lidí

Jeruzalém - Izraelské nálety dnes v Pásmu Gazy zabily nejméně 198 lidí a zranily dalších nejméně 1610. Uvedlo to podle agentury AP palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Izrael vyslal do akce desítky letounů poté, co ráno radikální palestinské hnutí Hamás začalo ostřelovat izraelská města a vniklo na izraelské území. Izraelská armáda tvrdí, že její bombardování zasáhlo dvacítku objektů Hamásu.

Nálety podle svědka citovaného agenturou Reuters otřásly centrální částí pásma a samotným městem Gaza. Podle deníku The New York Times (NYT) jeden z úderů zničil ministerstvo vnitra regionu ležícího na břehu Středozemního moře mezi Izraelem a Egyptem.

Izraelská armáda zveřejnila video, které podle ní ukazuje zásahy cílů spojených s radikálním hnutím Hamás. Později vydala prohlášení, podle kterého zasáhla 17 vojenských objektů a čtyři velitelská střediska využívaná Hamásem. Nasadila za tímto účelem desítky letadel a přes 16 tun munice.

Podle palestinské samosprávy se však terčem Izraelců stala i nemocnice na severu oblasti. Na jihu ve městě Chán Júnis zase podle stejného zdroje Izraelci zasáhli sanitku před nemocnicí, zraněno bylo několik zdravotníků a civilistů.

Hnutí Hamás, které Pásmo Gazy kontroluje posledních více než 15 let, se ráno přihlásilo k rozsáhlému útoku na Izrael, při kterém vypálilo stovky raket a vyslalo bojovníky do pohraničních izraelských komunit. Izraelská armáda reagovala zahájením operace Železné meče a mobilizuje desetitisíce příslušníků záloh. Premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že "nepřítel zaplatí cenu, jakou dosud nikdy nepoznal".

"Ulice Gazy jsou převážně prázdné, zatímco se obyvatelé pobřežní enklávy podléhající (izraelské) blokádě připravují na vystupňování izraelských náletů. Supermarkety a pekárny jsou však rušné, neboť lidé shromažďují zásoby. Někteří se začali scházet ve školách, kde hledají úkryt," popsala situaci na místě zpravodajka NYT.