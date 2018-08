Ostrava - Padesátiletý muž zemřel v neděli večer při nehodě v Heřmanovicích na Bruntálsku, kde osobní vozidlo narazilo do stromu. Další dva lidé byli zraněni, oba vážně. ČTK to dnes řekli mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl a policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Nehoda se stala po 21:00. Řidič, který při nehodě zemřel, z dosud nezjištěných příčin vyjel za pravý okraj komunikace. "Při vyjíždění zpět měl dostat s vozidlem smyk, vyjet do levé poloviny vozovky, následně za levý okraj, kde narazil do oplocení a poté do stromu. Při nehodě utrpěl řidič zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Těžká zranění utrpěli také dva jeho spolujedoucí ve věku 33 a 34 let," uvedla Jiroušková. Případné ovlivnění řidiče návykovými látkami a příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva.

K nehodě kromě tří pozemních posádek vzlétal také vrtulník. "Jedné z osob, které v havarovaném vozidle cestovaly, již záchranáři nemohli pomoci," řekl Humpl. Další, čtyřiatřicetiletý muž zůstal v automobilu zaklíněn a po vyproštění mu selhávaly všechny základní životní funkce. Posádky muže několik desítek minut resuscitovaly a nakonec se jim podařilo obnovit jeho krevní oběh. "Záchranáři zajistili dýchací cesty a podávání léků do žíly i kostní dřeně. Postižený byl s mnohočetnými poraněními předán v kritickém stavu týmu urgentního příjmu ostravské fakultní nemocnice," řekl Humpl.

O rok mladší muž byl po havárii sice při vědomí, jeho poranění páteře a břicha ale podle lékaře rovněž byla život ohrožující. Po poskytnut neodkladné péče byl rovněž přepraven do Fakultní nemocnice Ostrava.

Mluvčí nemocnice Naďa Chattová dnes ČTK potvrdila, že oba muži jsou hospitalizovaní ve fakultní nemocnici. "Stav jednoho z pacientů je již stabilizovaný, druhý nadále zůstává v kritickém stavu," uvedla Chattová.