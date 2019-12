Při explozi v Německu jeden člověk zemřel, dalších 11 je zraněno

Blankenburg (Německo) - Jeden člověk přišel o život a dalších jedenáct utrpělo zranění při dnešním výbuchu v obytném domě ve městě Blankenburg v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Jedna žena má těžké popáleniny. Policie v jednom z bytů našla větší počet láhví ze zkapalněným plynem a munici z dob druhé světové války. Byt si pronajímal 78letý muž, který pravděpodobně při explozi přišel o život.

Fotogalerie

"Podle současných poznatků vybuchl zkapalněný plyn," cituje agentura DPA policii. Jak se to přesně stalo, se ale zatím neví. Záchranářům se na místě naskytl "obraz zkázy", řekl na tiskové konferenci starosta Blankenburgu Heiko Breithaupt. Tři hasiči se při zásahu přiotrávili kouřem.

Policie na twitteru zveřejnila snímek budovy s ohořelými okny, z nichž vychází dým. Záchranáři evakuovali ostatní obyvatele paneláku, předpokládá se, že na místě zůstanou až do večera nebo dokonce do noci. Přilehlá oblast je uzavřená. Dům stojí na kraji města, nedaleko se nachází škola a školka. Asi stovka dětí ze školky byla rozvezena do dalších zařízení ve městě.

Dům musejí prohlédnout statici. "Panely v budově se posunuly," řekl zástupce hasičů Kai-Uwe Lohse.

V Blankenburgu, který leží při severním úpatí pohoří Harz, žije asi 20.500 lidí.