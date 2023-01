Při evakuaci na Ukrajině zahynuli dva britští dobrovolní humanitární pracovníci

Kyjev/Londýn - Britský dobrovolník Chris Parry a jeho kolega Andrew Bagshaw zahynuli při pokusu o humanitární evakuaci ze Soledaru na východě Ukrajiny. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odkazem na prohlášení Parryho rodiny, které zveřejnilo britské ministerstvo zahraničí.

"S velkým zármutkem musíme oznámit, že náš milovaný Chrisy byl spolu se svým kolegou Andrewem Bagshawem zabit při pokusu o humanitární evakuaci ze Soledaru na východě Ukrajiny," uvedla rodina.

"Na jeho obětavé odhodlání pomáhat tamním starým, mladým a znevýhodněným lidem jsme my i jeho širší rodina nesmírně hrdí," stojí v prohlášení, které zveřejnilo britské ministerstvo zahraničí. "Ocitl se na Ukrajině v březnu v její nejtemnější hodině na začátku ruské invaze a pomáhal těm, kteří to nejvíce potřebovali, a zachránil více než 400 životů plus mnoho opuštěných zvířat," dodala rodina 28letého humanitárního pracovníka.

Ruská žoldnéřská Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina již dříve v tomto měsíci uvedla, že její síly nalezly tělo jednoho z pracovníků, kteří byli nahlášeni jako pohřešovaní na východní Ukrajině, kde se odehrávají těžké boje mezi ukrajinskými a ruskými silami.

Ukrajinská policie uvedla, že oba dobrovolníci odjeli 6. ledna z Kramatorsku do Soledaru a následujícího večera byli nahlášeni jako pohřešovaní poté, co s nimi ztratili kontakt. Žádné další podrobnosti o okolnostech smrti dobrovolníků úřady neposkytly.

Podle rodiny 47letého Bagshawa byla dvojice byla zabita, když se snažila zachránit starší ženu z města Soledar. V prohlášení rodiny se uvádí, že jejich auto v tu chvíli zasáhl dělostřelecký granát. "Andrew obětavě podstoupil mnoho osobních rizik a zachránil mnoho životů; máme ho rádi a jsme opravdu velmi hrdí na to, co udělal," uvedla jeho rodina.

"Máme v úmyslu, aby jeho smrt nebyla zbytečná. Patříme mezi mnoho rodičů, kteří truchlí nad smrtí svých synů a dcer. Vyzýváme civilizované země světa, aby zastavily tuto nemorální válku a pomohly Ukrajincům zbavit jejich vlast agresora," dodala v prohlášení rodina Bagshawa.

Parry již dříve hovořil se stanicí Sky News o tom, jak evakuoval lidi v blízkosti frontové linie, často v děsivých podmínkách, když ruské dělostřelectvo ostřelovalo ukrajinské pozice. Pochází z Cornwallu a v době ruské invaze 24. února loňského roku pracoval jako běžecký trenér v Cheltenhamu. Poté mu prý bylo jasné, že musí jít a pomoci.

V rozhovoru, který poskytl tři dny před svým zmizením, Parry uvedl, že si musel vybrat, zda půjde pěšky a bude pomalý, ale méně viditelný, nebo pojede autem a bude rychlý, ale bude riskovat, že ho cestou při poskytování pomoci spatří drony. "Spousta dobrovolníků už tam nepůjde, ale jsou tam lidi, kteří se chtějí dostat ven, takže já jsem ochotný jít," řekl Parry.