Při domnělé investici do kryptoměny přišla žena ze Zlínska téměř o 700.000 korun

Zlín - Při domnělé investici do kryptoměny přišla osmapadesátiletá žena ze Zlínska podle policie téměř o 700.000 korun. Peníze z ní vymámil neznámý pachatel vydávající se za finančního poradce. Za podvod a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku mu hrozí až osmileté vězení, uvedla v dnešní tiskové zprávě policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

"Žena uviděla v polovině srpna na sociální síti reklamu, v níž známý moderátor nabádal lidi k investicím do kryptoměny a tím pádem i možnosti rychlého výdělku. Nabídka ji zaujala, proto vyplnila přihlašovací údaje a zaregistrovala se. Vzápětí jí zavolala žena, která jí sdělila podrobnosti, zájemkyně o investice vyplnila další dotazník s osobními údaji a poté zaslala první investici ve výši 1000 eur," uvedla mluvčí. V přepočtu jde přibližně o 24.500 korun.

Podle policistů následoval telefonát od poradce pro převod peněz, který ženu instruoval, v jaké bance si má založit účet a jakým způsobem si má stáhnout do svého počítače program umožňující vzdálený přístup, založil jí také několik údajně investičních účtů. "Žena mu zaslala kopie svých bankovních karet i veškerých dokladů. Muž potom v průběhu dvou týdnů díky tomu, že měl přístup do ženina počítače i do jejích bankovních účtů, odeslal ve 13 platbách na různé bankovní účty více než 690.000 korun," uvedla Kozumplíková.

Podobnými typy podvodů se policie v posledních měsících zabývá často. Opakovaně před nimi proto lidi varuje.