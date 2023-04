Při bojích v Súdánu zemřelo přes 400 lidí, i čtyři pracovníci OSN

Chartúm - Boje v Súdánu si dnes vyžádaly život už čtvrtého humanitárního pracovníka OSN, uvedla agentura Reuters. Muž, který pracoval pro Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) se dostal pod křížovou palbu poblíž súdánské metropole. Armáda dnes oznámila, že se přidala k třídennímu příměří, které mělo začít dnes večer. Krvavé boje o moc mezi ní a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) si od soboty podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vyžádaly nejméně 413 obětí a přes 3500 zraněných. Zahraniční země se připravují na evakuaci svých občanů, pokud to umožní bezpečnostní situace.

Střety se dnes přesunuly na východ od řeky Modrý Nil, do oblasti, kterou prochází hlavní silnice spojující súdánskou metropoli s několika městy na východě země. "Ta silnice je zásobovací trasa pro armádu, což vysvětluje, proč se střety v té oblasti zintenzivnily," uvedl korespondent Al-Džazíry. Armáda dnes poprvé nasadila do bojů pozemní jednotky, mají "likvidovat ohniska povstaleckých skupin" v okolí hlavního města.

"Jsem hluboce zarmoucen smrtí našeho humanitárního kolegy a připojuji se k jeho manželce a novorozenému dítěti a k našemu týmu v Súdánu, kteří truchlí," uvedl dnes generální ředitel IOM António Vitorino, píše agentura Reuters. Vozidlo, v němž muž cestoval se svojí rodinou, se dnes dostalo pod křížovou palbu při cestě jižně od Chartúmu. IOM v zemi přerušila svou činnost. Jedná se o úmrtí již čtvrtého humanitárního pracovníka organizací spadajících pod OSN.

Dětský fond OSN (UNICEF) dříve uvedl, že v současném konfliktu v této africké zemi dosud zemřelo nejméně devět dětí a dalších 50 bylo zraněno.

Švédsko hodlá evakuovat svou ambasádu v Súdánu a rodinné příslušníky jejích zaměstnanců, jakmile to situace umožní, uvedl dnes švédský premiér Ulf Kristersson. Postup koordinuje s dalšími státy. Způsob, jak evakuovat své občany hledá také Švýcarsko. V Súdánu je registrováno zhruba 100 švýcarských občanů a další jsou v zemi na dovolené. Také Bern jedná s dalšími státy o možné společné evakuaci, avšak zdůraznil, že by to vyžadovalo garanci bezpečného leteckého koridoru.

Podle stanice Sky News britské ministerstvo obrany dalo do pohotovostního stavu letadlo a vojenský personál mi mo britské území pro možnou evakuaci personálu velvyslanectví a britských občanů. Dnes britský premiér Rishi Sunak jednal o situaci v Súdánu s džibutským prezidentem Ismáílem Umarem Guilláhem.

Španělsko má v Džibutsku dvě vojenská nákladní letadla Airbus A400M, která jsou připravena se přesunout do Chartúmu, jakmile to umožní bezpečnostní situace. Dnes to oznámil ministr zahraničí José Manuel Albares, podle kterého Madrid koordinuje evakuaci s dalšími státy EU. Podle něj se čeká, zda v zemi začne opravdu platit příměří, které by evakuace umožnilo. Španělsko chce ze Súdánu dostat 60 svých občanů a dalších 20 lidí, kteří o to požádali španělské velvyslanectví.

Dnes večer povstalci z RSF prohlásili, že jsou ochotni poskytnou asistenci a spolupráci pro bezpečný odchod zahraničních občanů ze země. Podle agentury Reuters však není jasné, zda RSF kontrolují nějaké letiště v Súdánu.

Češi jsou aktuálně v Súdánu čtyři, uvedlo ve čtvrtek české ministerstvo zahraničí s tím, že jejich evakuace v tuto chvíli není možná kvůli pokračujícím bojům a zavřeným letištím. Podle zjištění serveru Seznam Zprávy se jedná o technické pracovníky společností BM Motors a VAE Controls. Dva jsou v Chartúmu a dva v dárfúrské Njale.

Spojené státy zatím podle Bílého domu nerozhodly, zda evakuovat svou ambasádu v Súdánu, ale na takovou možnost se připravují. Prezident Joe Biden dříve podle bezpečnostního mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho schválil přesun amerických vojáků, aby byli k dispozici pro případnou evakuaci amerických diplomatů. Podle informací v médiích byli vojáci přesunuti do Džibutska. Mluvčí ministerstva zahraničí Vedant Patel uvedl, že by američtí občané neměli očekávat evakuaci koordinovanou americkou vládou a sami by se měli postarat o svou bezpečnost. V Súdánu v bojích už zahynul jeden občan USA, potvrdila americká diplomacie bez bližších podrobností. Podle informací stanice NBC News je v Súdánu odhadem 16.000 Američanů.

Svaz súdánských lékařů upozornil na kritickou situaci, ve které se nacházejí zdravotnická zařízení. "Humanitární situace je katastrofální. Nemocnice stále trpí výpadky elektřiny a nedostatkem vody... naléhavě potřebují životně důležité léky, krevní vaky, antibiotika a kapačky," uvedl jeden z chartúmských lékařů.

Znesvářené skupiny vedou bývalí spojenci, generálové Abdal Fattáh Burhán, velitel armády, a šéf RSF Muhammad Hamdan Dagalo. V říjnu 2021 společně zorganizovali vojenský převrat, jenž zmařil krátký přechod Súdánu k civilní vládě. Případné jednání s RSF armáda ve čtvrtek vyloučila a uvedla, že přijme pouze jejich kapitulaci.

Před boji do sousedního Čadu podle odhadu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uprchlo 10.000 až 20.000 lidí.