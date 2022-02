Při americké operaci v Sýrii zemřel lídr Islámského státu

Washington/Damašek - Při operaci amerických speciálních jednotek v severozápadní Sýrii byl v noci na dnešek zabit lídr teroristické skupiny Islámský stát (IS) abú Ibráhím Hášimí Kurajší, oznámil dnes americký prezident Joe Biden. Operace se uskutečnila na jeho přímý rozkaz, rozhodnutí podle agentury Reuters padlo v úterý. Biden také potvrdil, že Kurajší při operaci odpálil bombu, čímž zabil sebe a členy své rodiny. Všichni Američané se podle prezidenta vrátili v pořádku. Záchranáři na místě uvedli, že při operaci přišlo o život nejméně 13 lidí, včetně žen a dětí.

Fotogalerie

Takzvaný Islámský stát od roku 2014 obsazoval sever Iráku a Sýrie. V Iráku byl definitivně poražen v prosinci 2017, v Sýrii ale přežíval na zmenšujícím se území ještě více než rok. Definitivně poražen byl v březnu 2019. Jeho původního vůdce abú Bakr Bagdádí zemřel při americké operaci v Sýrii v říjnu 2019.

"Díky schopnosti a statečnosti našich ozbrojených sil jsme odstranili z bojiště abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího - vůdce ISIS (Islámský stát v Iráku a Sýrii). Všichni Američané se z operace bezpečně vrátili," uvedl Biden v prvním prohlášení.

"Odstranili jsme jednu z největších hrozeb a poslali jsme teroristům zprávu, že po nich půjdeme," řekl americký prezident v následném projevu. Kurajšího odpálení výbušniny bylo podle Bidena "posledním aktem zbabělosti". Stejně zbaběle se podle prezidenta zachoval i předchozí vůdce IS Bagdádí. Ve stručném projevu Biden vyjmenoval činy, které USA Kurajšímu připisují, včetně týrání žen a dětí nebo nedávný útok na syrskou věznici, při kterém se dostali na svobodu bojovníci IS.

USA upřednostnily rychlý útok vycvičené jednotky, aby se omezil na co nejmenší počet civilních obětí, uvedl prezident. Potvrdil, že Kurajší při operaci odpálil bombu, čímž zabil sebe a členy své rodiny. Podle členů Bidenovy administrativy citovaných agenturou Reuters američtí vojáci stihli odvést civilisty z prvního patra budovy, ve které se později vůdce IS odpálil. Při výbuchu pak ve druhém patře zemřel další člen vedení IS spolu s manželkou; oba se v budově zabarikádovali.

Identita zabitého vůdce IS byla potvrzena kontrolou otisků prstů a DNA, uvedl mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby na dnešním druhém setkání s tiskem. Celá operace podle něj trvala zhruba dvě hodiny, přesně jak bylo v plánu. Dvě hodiny podle něj byly potřeba, protože to bylo na velmi odlehlém místě a také kvůli ochraně civilistů. Americké jednotky strávily značnou dobu výzvami, aby lidi opustili budovu, na kterou se Američané chystali zaútočit.

Podle Kirbyho existují "silné, silné náznaky", že úmrtí civilistů při operaci v Sýrii způsobil Islámský stát a nikoli americké síly. Pentagon podle Kirbyho celou operaci v Sýrii ještě prověří, aby se ujistil, že americká akce nemá na svědomí civilní oběti.

Na dalším postupu operací v Sýrii budou USA podle Bidena spolupracovat s partnery a hodlají dál udržovat tlak na teroristy v oblasti.

Pentagon předtím oznámil, že americké speciální jednotky podnikly v noci na dnešek ve městě Atma na severu Sýrie úspěšnou protiteroristickou operaci. "Speciální jednotky Spojených států... podnikly dnes večer (v noci na dnešek SEČ) protiteroristickou operaci v severozápadní Sýrii. Mise byla úspěšná," uvedl Kirby. "Nedošlo k žádným americkým ztrátám," dodal.

Podle opoziční syrské civilní obrany, známé též jako Bílé přilby, zahynulo při ostřelování a následných střetech nejméně 13 lidí včetně šesti dětí a čtyř žen. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která sídlí v Británii a konflikt v Sýrii monitoruje skrze síť svých informátorů na místě, informovala o 13 mrtvých, včetně čtyř dětí a dvou žen.

Americké speciální jednotky přistály v helikoptérách a zaútočily na dvoupatrový dům obklopený olivovníky, píše agentura AP s odkazem na svědky. Podle nich následovaly dvě hodiny trvající boje provázené výbuchy a nepřetržitou střelbou. Agentura AFP s odkazem na své zpravodaje napsala, že část budovy byla zničena a na místě byly vidět stopy krve. Místní obyvatelé a novinář pracující pro agenturu AP uvedli, že v místě operace viděli roztrhaná těla. Většina obyvatel podle AP v obavách z odvety hovořila pod podmínkou anonymity.

Biden v prohlášení uvedl, že operaci nařídil, aby "chránil americký lid a naše spojence a učinil svět bezpečnějším místem".

Charles Lister, analytik washingtonského Blízkovýchodního institutu, řekl, že "to vypadá na největší operaci" od útoku proti Bagdádímu. Vůdce teroristické organizace Islámský stát při zásahu amerického komanda v severozápadní Sýrii v říjnu 2019 použil sebevražednou vestu, přičemž zabil sebe a tři ze svých dětí. Tehdejší operace se odehrála zhruba 16 kilometrů od té nynější, připomíná web BBC.

Idlib je poslední větší oblastí ovládanou povstalci bojujícími proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada. Většinu provincie a přilehlých území kontroluje skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která je někdejší syrskou odnoží Al-Káidy. Americká armáda se v uplynulých letech snažila likvidovat představitele Al-Káidy v severní Sýrii především pomocí dronů.