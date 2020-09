Při amatérských zápasech smí být na stání maximálně 50 fanoušků

Praha - Amatérské zápasy od třetí ligy níže, které v Česku řídí Fotbalová asociace ČR (FAČR), může po zpřísnění diváckých opatření ze strany ministerstva zdravotnictví navštívit maximálně 1000 fanoušků. Jakýkoliv počet nad 50 příznivců však musí mít na stadionu pevně určené místo k sezení. Stojících diváků může být při regionálních utkáních maximálně 50.

Místa se nemohou sčítat, nelze mít na stadionu 50 diváků na stání a další k sezení. FAČR důrazně nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc. Organizátor utkání zároveň musí zabezpečit nejméně dvoumetrové rozestupy mezi fanoušky. Do kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na utkání, a hráči, pokud jsou nejméně dva metry od diváků.

"Situace sportovním fanouškům bohužel v dnešní době nepřeje a navíc se mění opravdu pomalu každým dnem. I proto jsem se snažili co možná nejrychleji reagovat na vládní usnesení a do celého regionálního fotbalu jsme zaslali nová aktualizovaná pravidla. Kluby jsou oprávněny sehrát soutěžní utkání před 50 stojícími diváky. Pokud by chtěly číslo navýšit, musí jít pouze o diváky, kteří budou mít místa k sezení," uvedl v nahrávce pro média generální sekretář FAČR Jan Pauly.

"Jsme rádi, že přinejmenším ta pravidla aspoň zůstala tak, že budeme moci soutěže udržet se životními funkcemi, že budou moci řádně pokračovat. Už tak máme dost odložených kol. Toto by mohla být smrtící rána. Pro nás je nejdůležitější, aby se pořád hrálo dál," uvedl Pauly.

V profesionálních soutěžích, první a druhé lize, které řídí Ligová fotbalová asociace, může po zpřísnění diváckých opatření na stadionu maximálně 2000 fanoušků. Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že jde pouze o dočasné opatření na dva týdny kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v zemi.

V minulé sezoně zůstaly amatérské soutěže pod hlavičkou FAČR kvůli koronavirové pandemii nedohrány, povedlo se však dokončit domácí pohár MOL Cup.

V profesionálních soutěžích se dohrála druhá liga, v nejvyšší soutěži byla předčasně ukončena nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil. Pořadí nebylo oficiálně vyhlášeno, pražské Slavii ale mistrovský titul zůstal.