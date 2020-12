Prezidentští volitelé v USA potvrzují výsledky nedávných voleb

Washington - Ve Spojených státech probíhá hlasování sboru volitelů, kterým pokračuje proces potvrzování výsledků nedávných prezidentských voleb. První volitelé odevzdali své hlasy před polednem východoamerického času (18:00 SEČ), jako poslední tak učiní ve večerních hodinách jejich kolegové na Havaji. Vítěz voleb Joe Biden se nejspíše přes magickou hranici 270 hlasů dostane okolo 23:00 SEČ, kdy se schází volitelé v Kalifornii.

Dnešní hlasování začalo na severovýchodě USA, podle agentury AP měli už dopoledne druhé kolo nepřímé volby prezidenta za sebou také v Indianě nebo v Tennessee. Následně Bidenovi odevzdali hlasy volitelé ve státech, které byly pro jeho úspěch klíčové, tedy Nevada, Arizona, Georgia, Pensylvánie a Wisconsin. Před 14:00 východoamerického času měl bývalý viceprezident na kontě 166 hlasů, končící hlava státu Donald Trump 123.

V některých státech hlasování provázela mimořádná opatření kvůli výhrůžkám adresovaným volebním činitelům či politikům, v Michiganu z bezpečnostních důvodů zůstaly zavřené kanceláře v místním parlamentu. Do procesu se promítá také epidemie covidu-19, která je v těchto dnech v USA intenzivnější než kdy předtím. Pakliže se volitelé scházeli osobně, měli na obličejích roušky, v Nevadě pak bylo hlasování přesunuto do virtuální sféry.

Za normálních okolností je hlasování sboru volitelů bráno jako formalita, jíž široká veřejnost nevěnuje příliš pozornosti. Letos je tomu ale jinak, neboť prezident Trump odmítá uznat svou porážku a snaží se ji nejrůznějšími způsoby zpochybnit. Dnes jeho poradce Stephen Miller ve vysílání televize Fox News řekl, že v klíčových státech budou hlasovat "alternativní" volitelé.

Žádné překvapení se však, pokud jde o celkový výsledek, nečeká. Všechny americké státy a federální okrsek hlavního města Washingtonu nominovaly volitele pro toho kandidáta, který získal největší počet hlasů, v součtu tedy do hlasování šlo 306 "Bidenových" a 232 "Trumpových". Většina států svým volitelům ukládá, aby hlasovali pro vítěze "lidového hlasování".

Oficiálně bude výsledek dnešního procesu vyhlášen až 6. ledna v Kongresu, jasný by však měl být už během noci na úterý. Tým nastupujícího prezidenta Bidena avizoval na dnešní večer (nad ránem SEČ) projev na toto téma.

Trump nedávno uvedl, že když volitelé potvrdí Bidenovo vítězství, nebude nástupu nové administrativy bránit. Zatím však nijak nedává najevo, že by se chystal svou porážku uznat, naopak se spekuluje o tom, že šéf Bílého domu a jeho spojenci chystají "poslední vzepětí" při vyhlašování výsledků v Kongresu. "Neskončilo to. Jedeme dál," řekl Trump v televizním rozhovoru odvysílaném v neděli, tedy více než měsíc poté, co přední média ohlásila, že novým prezidentem bude Biden.

Trump a další zástupci republikánského tábora se od té doby v některých státech snažili do podoby výsledků a do jejich potvrzování zasáhnout prostřednictvím soudů, ty ovšem veškeré argumenty o rozsáhlých volebních podvodech smetly ze stolu. Prezidentovu snahu o zvrácení výsledků nepodpořil ani nejvyšší soud USA, který minulý týden bez projednání odmítl dvě žaloby republikánů.

Ve Wisconsinu povolební soudní tahanice skončily až dnes. Nejvyšší soud severního státu těsně před hlasováním tamních volitelů zamítl žalobu, v níž Trump požadoval zneplatnění více než 220.000 hlasů ze dvou okresů, které jsou baštami demokratů. Podle většiny soudního senátu byly prezidentovy stížnosti buďto vznesené příliš pozdě nebo bezpředmětné.