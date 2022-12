Prezidentští kandidáti se v hodnocení Zemanova projevu neshodují

Lány (Kladensko) - Různorodé reakce vzbudil u prezidentských kandidátů dnešní vánoční projev končícího prezidenta Miloše Zemana. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová ocenila, že Zeman dnes symbolicky dokončil svůj obrat od Ruska, bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel v projevu postrádal slova o nynějších těžkých časech a povzbuzení. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) souhlasil se Zemanovým výběrem nejdůležitějších událostí roku i jejich hodnocením. Kandidáti to sdělili ČTK a napsali na sociálních sítích.

Zeman uvedl, že věří, že tlak svobodných zemí dříve nebo později přiměje Rusko, aby opustilo území Ukrajiny. Nerudová ocenila, že tak symbolicky dokončil svůj obrat od Ruska směrem k plné podpoře Ukrajiny. "Jeho rozloučení ohlašuje blížící se závěr jedné éry. Tu definitivní tečku za ní můžeme udělat v lednových volbách. Věřím, že po nich společně začneme řešit budoucnost nás všech," uvedla na twitteru.

Pavel napsal, že hodnocení Zemana lidé již slyšeli dost. "Mohu ale říci, co dnes od prezidenta neslyšeli, ačkoli to slyšet měli: Naše země i lidé za sebou mají náročný rok a těžké časy nás ještě čekají, ale zvládli jsme už i horší období, takže klid, i tentokrát to zvládneme," uvedl.

Babiš ČTK sdělil, že Zeman se znovu ukázal jako vynikající rétor. "Nikdo takový v současné politice není a v tomto směru bude jeho odchod do politického důchodu velkou ztrátou," uvedl . Souhlasí se Zemanovým výběrem nejdůležitějších událostí končícího roku i jejich hodnocením. "S tím, že Rusko musí opustit Ukrajinu, aby se do této země vrátil mír. S kritikou zeleného fanatismu, nepochopitelného zákazu aut se spalovacími motory nebo rozšiřování emisních povolenek," uvedl Babiš. Postrádal vizi do budoucna, přání, aby se ČR dařilo lépe, i větší povzbuzení.

Podle senátora Pavla Fischera Zeman obhajoval sebe a své minulé činy. "Jeho projev nepřinesl nic nového, neměl ani mnoho společného s vánočním poselstvím. Nezanechal nic k přemýšlení, jediný výhled do budoucnosti se týkal vlastního důchodu Miloše Zemana," konstatoval Fischer. Nesouhlasí s tím, že by Zeman bojoval za suverenitu Česka. "Stal se symbolem servility vůči východním mocnostem. Při tom urážel a rozděloval," míní.

Odborářský předák Josef Středula uvedl, že se projev nesl v bilančním duchu. "Prožil uplynulých 32 let v politice a za tu dobu stihl mnoho lidí potěšit, ale jak už to v politice bývá, více bylo těch, které naštval. Budí emoce, a to se od státníků očekává. Nyní je však čas na změnu," napsal Středula. Podnikatel Karel Diviš uvedl, že Zeman byl dobrým politikem, ale nebyl skvělým státníkem.