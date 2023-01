Prezidentští kandidáti chtějí společnost spojovat, v debatě se přeli o válce

Praha - Oba prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO) chtějí spojovat rozdělenou společnost. Řekli to dnes večer v televizní debatě televize CNN Prima News. Poté se stejně jako v předchozích diskusích přeli o válce. Mluvili pak také o víře, své minulosti či o bezpečnostních otázkách. Armádní generál ve výslužbě Pavel přinesl svému protikandidátovi, lídrovi opozičního hnutí ANO Babišovi zarámovaný článek o kolektivní obraně v NATO. Narážel tak na Babišovo vyjádření v nedělní debatě, že by případně neposlal jako prezident vojáky na pomoc napadenému Polsku a Pobaltí.

Oba kandidáti v úvodu mluvili o tom, že by chtěli společnost spojovat. Pavel zmínil, že volby nevnímá jako souboj svých a ostatních voličů. "Jako voják jsem sloužil všem, nebudu dělat žádnou změnu," řekl Pavel. Babiš by podle svých slov chtěl být také prezidentem všech občanů. "Chtěl bych udělat hrubou čáru a společně se domluvit s panem premiérem Fialou a snažit se spojovat. Myslím, že bych to dokázal," řekl na úvod šéf opozičního hnutí ANO.

Oba kandidující se proti svému soupeři v kampani ale naopak vymezují. Pavel na svých billboardech poukazuje na chaos, podle Babiše zase voják vtáhne zemi do války. Pavel připomínal Babišovi jeho řízení země za covidové epidemie. Označil ho za "představitele chaosu". Babiš si nemyslí, že by v kampani strašil válkou on sám, ale straší podle něj "strašně moc lidí". Řekl, že na nedělní dotaz na vyslání vojáků na pomoc Polsku a Pobaltí v případě napadení špatně reagoval.

V první části pořadu odpovídali kandidáti na otázky, které se týkaly bezpečnosti, nákupu letounů či vysílání vojáků. Reagovali i na dotazy o rozdělení společnosti.

Prezidentskou debatu ve studiu sledovali také podporovatelé obou kandidátů. V první řadě obou táborů seděly manželky. Babiše do studia doprovodili také politici ANO Karel Havlíček, Alena Schillerová či Jana Mračková Vildumetzová. Pavlovi přívrženci měli na sobě trička s nápisem "generál". Babišova slova u nich vyvolávala často smích. Lídra hnutí ANO naopak jeho tábor podporoval častým potleskem.