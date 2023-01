Prezidentský duel na Nově zhlédlo 1,47 milionu lidí, o 250.000 míň než na ČT

Praha - Poslední televizní debatu prezidentských kandidátů Andreje Babiše a Petra Pavla před druhým kolem voleb sledovalo ve čtvrtek na TV Nova 1,47 milionu diváků starších 15 let. To bylo 36 procent všech lidí u obrazovek. Duel tak byl nejsledovanějším pořadem dne. Sledovanost však byla zhruba o 250.000 diváků nižší než u nedělní diskuse na ČT1 a ČT24. Proti středeční diskusi na Primě byla téměř o 300.000 diváků vyšší. Alespoň na tři minuty si debatu na Nově pustily 2,505 milionu lidí všech měřených věkových kategorií. Vyplývá to z údajů Asociace televizních organizací (ATO) zveřejněných TV Nova a serverem Mediaguru.

Nejsledovanější televizní debatou letošních prezidentských voleb tak zůstala diskuse před prvním kolem na Nově, kde debatu tří favorizovaných uchazečů, Babiše, Pavla a Danuše Nerudové vidělo 1,91 milionu diváků. Zatím vůbec nejsledovanější televizní debatou byla diskuse finalistů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše v ČT před druhým kolem prezidentské volby v roce 2018, kterou vidělo 2,7 milionu diváků,

Na webu TN Live zaznamenala čtvrteční debata přibližně 40.000 zhlédnutí. "V den poslední televizní debaty jsme s HbbTV funkcí Breaking News zasáhli 1,16 milionu unikátních diváků. Na YouTube činil celkový počet zobrazení 306.000. Na facebooku jsme oslovili téměř 120.000 lidí," uvedla Nova na twitteru.

Celkově pořady věnované volbám na TV Nova dosud zasáhly pět milionů diváků starších čtyř let, kteří je sledovali alespoň tři minuty kontinuálně.