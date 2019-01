Praha - Bilancování uplynulého roku i diskuze nad očekávanými událostmi nadcházejících měsíců čeká při čtvrtečním novoročním obědě prezidentský a premiérský pár. Na zámku v Lánech se prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou a premiér Andrej Babiš s chotí Monikou potkají ve 13:30.

"Bude se tradičně bilancovat, ale hlavně hovořit o tom, co naši zemi čeká v roce 2019," napsal na dotaz ČTK mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Při novoročním obědě před rokem Zemanovi a Babišovi mluvili především o rodinách, řeč ale přišla i na politická témata.

Letos by tak mohli třeba probrat případnou rekonstrukci Babišovy vlády. Premiér nevyloučil, že by v letošním roce ke změnám v jeho kabinetě mohlo dojít. S jednotlivými ministry chce mluvit. Komunisti, jejichž hlasy vláda potřebuje ke své existenci, dlouhodobě kritizují především ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO).

Spokojeni také nejsou s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD). Jeho stranický šéf Jan Hamáček ale výměny ministrů z řad sociální demokracie odmítá. Naopak Zeman v listopadu řekl, že Babišovi nebude bránit, když bude chtít odvolat jakéhokoli ministra.

Tématem by se mohly stát i důležité události, které tento rok Českou republiku a svět čekají, tedy třeba odchod Velké Británie z Evropské unie, volby do Evropského parlamentu či výročí pádu komunismu a vstupu do NATO. Mluvit by se mohlo i o blížícím se předsednictví České republiky zemím Visegrádu nebo o únorovém sjezdu hnutí ANO. Zatímco sněmy sociální demokracie a komunistů dříve Zeman navštívil, u ANO dosud nebyl.

Zeman s Babišem se minulý rok potkávali pravidelně. Po novoročním obědě přijali Zeman s manželkou pozvání na večeři do Průhonic, kde Babišová otevřela restauraci. Premiér s prezidentem se setkávají také na pravidelných zhruba měsíčních politických jednáních.

Oproti loňsku Zeman letos poobědvá po Novém roce i s předsedy parlamentních komor. Před rokem se novoroční oběd s nimi nekonal, což tehdy Pražský hrad nejprve zdůvodnil zaneprázdněním Zemana. Média později informovala, že tehdejší předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) odmítl nabídnutý termín, který byl stanoven před druhé kolo prezidentské volby. Letošní oběd by se měl uskutečnit 9. ledna ve 13:00.