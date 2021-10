Prezidentské volby v Uzbekistánu v úřadu potvrdí Mirzijojeva, není pochyb

Taškent - Volby prezidenta, které se dnes konají v Uzbekistánu, provázela od prvních hodin vysoká účast, díky níž už je jisté, že hlasování bude platné. Vítěz je předem jasný, bude jím podle všeobecného přesvědčení dosavadní hlava státu Šavkat Mirzijojev, proti němuž stojí čtyři vesměs bezvýrazní kandidáti.

Velký zájem o účast potvrdil místopředseda ústřední volební komise Bachrom Kučkarov, když podle agentury TASS oznámil, že k 11:00 místního času (08:00 SELČ) odevzdalo hlas přes 6,6 milionu voličů, tedy 33,6 procenta. Tím byla překročena zákonem stanovená hranice 33 procent pro platnost voleb.

Téměř 10.000 volebních středisek se otevřelo v osm hodin ráno (05:00 SELČ). Do večerních 20:00 v nich může odevzdat hlasy 19,9 milionu občanů Uzbekistánu, kteří jsou zapsaní do seznamů voličů. Mandát prezidenta této středoasijské země je pětiletý.

Mirzijojev stanul v čele země v roce 2016 po smrti autoritářského prezidenta Islama Karimova, jenž vládl od roku 1989, kdy se rozpadl bývalý Sovětský svaz a Uzbekistán nabyl nezávislosti. Po svém nástupu do úřadu Mirzijojev podnítil řadu ekonomických reforem a zamířil ke zlepšení vztahů se Západem, ale i s Ruskem a Čínou. V zemi se rozšířila svoboda projevu ve srovnání s potlačováním svobod za Karimovovy éry a uvolnila se přísná kontrola islámu. Nicméně politické reformy podle pozorovatelů moc nepokročily.

Mirzijojev podle agentury AP ve volbách čelí čtyřem málo viditelným kandidátům, kteří se ani neukázali v televizních debatách. Místo sebe poslali zástupce, kteří se nezapojili do zásadních diskusí. Jediným protikandidátem, jenž na sebe v předvolební kampani významněji upozornil, je Ališer Kadyrov. Avšak ani on nemá šanci ve volbách uspět. Mimo jiné i kvůli návrhu, aby Uzbekové pracující v zahraničí platili daně v Uzbekistánu. To je velmi nepopulární nápad vzhledem k tomu, že mnoho uzbeckých rodin je na takových příjmech závislých.