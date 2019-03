Bratislava - Sázkové kanceláře na Slovensku týden před prvním kolem přímé volby prezidenta nadále favorizují právničku Zuzanu Čaputovou, která v dřívějších průzkumech popularity jasně vedla. Podle vypsaných kurzů bookmakerů ale zároveň rostou šance kontroverzního soudce nejvyššího soudu Štefana Harabina, který byl v sondážích třetí hned za místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem.

Od uplynulého víkendu platí na Slovensku zákaz zveřejňování výsledků průzkumů veřejného mínění k prezidentským volbám. Moratorium potrvá až do prvního kola hlasování, které se uskuteční 16. března. Právě vývoj kurzů v sázkových kancelářích tak může naznačovat aktuální nálady tipujících.

V současnosti při sázce na celkové vítězství Čaputové mohou tipující u sázkových kanceláří Niké, Fortuna SK a Tipsport SK vyhrát za každých vložených deset eur pouze 12,20 až 13 eur. Nejnižší kurzy na Čaputovou odrážejí její vysoký náskok před dalšími kandidáty ve dřívějších sondážích.

U bookmakerů stoupají šance Harabina, který se na rozdíl od Čaputové a Šefčoviče například netají svým kritickým postojem vůči EU. Sázková kancelář Niké na celkové vítězství Harabina již vypsala mírně nižší kurz než na úspěch Šefčoviče, který ještě na začátku února v průzkumech popularity prezidentských kandidátů vedl. Tipující v Niké by za vložených deset eur inkasoval v případě úspěchu Harabina 55 eur a v případě zvolení Šefčoviče 60 eur. Fortuna SK a Tipsport SK naopak ještě dávají vyšší šance Šefčovičovi než Harabinovi.

Očekává se, že příští slovenský prezident vzejde až z rozhodujícího druhého kola hlasování, které se uskuteční 30. března a do kterého postoupí první dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola voleb. Podle bookmakerů tipující začali více sázet na to, že do druhého kola se dostane i Harabin. Na slovenské prezidentské volby uzavřeli klienti sázkových kanceláří tisíce sázek.