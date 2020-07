Prezidentské volby v Polsku podle odhadů těsně vyhrál Duda

Varšava - Volby polského prezidenta patrně těsně vyhrál nynější šéf státu Andrzej Duda. Naznačují to výsledky průzkumu provedeného mezi voliči po odevzdání hlasů agenturou Ipsos. Duda, podporovaný vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS), podle exit pollu vyhrál s podporou 50,4 procenta hlasujících voličů. Jeho soupeř z tábora hlavní opoziční strany Občanská platforma (PO) Rafal Trzaskowski dostal 49,6 procenta hlasů.

Ačkoli Duda se už veřejně raduje z obhájení úřadu hlavy státu, jeho náskok je velmi těsný a nepřesahuje rámec možné statistické chyby. Ipsos upozornil, že tato chyba může činit až dvě procenta.

"Báječné! Děkuji mnohokrát! Ať žije Polsko! Moji drazí, viděli jste tuto úžasnou účast, téměř 70 procent. Vyhrát volby s takovou účastí je neuvěřitelná zpráva. Jsem velmi dojatý. Děkuji z celého srdce všem svým krajanům," prohlásil Duda po oznámení údajů z průzkumu.

Na druhé straně Trzaskowski neztrácí do oznámení konečných výsledků naději. "To je jen začátek. Jsem přesvědčený, že zvítězíme a že se to jen tak snadno nezmění. Jakmile jsme se probudili, nic nás neuspí. Pokud jsme se probudili, vytvořili jsme pouto a řekli jsme, jaké Polsko chceme, že chceme rovnováhu a brát v úvahu tu moc, kterou máme v rukou. Na jedné straně byl celý státní aparát, propaganda. Měli naprosto všechno, spoustu peněz, manipulace. A my jsme měli občanskou společnost," prohlásil Dudův protikandidát.

Konečné oficiální výsledky by centrální volební komise měla oznámit nejpozději hodinu před úterní půlnocí. Předpokládá se nicméně, že známé by mohly být už o den dříve.

Podle údajů z průzkumu agentury Ipsos byla dnes účast voličů nejvyšší od pádu komunistického režimu. Ve druhém kole hlasovalo 68,9 procenta z téměř 30 milionů oprávněných voličů. Prvního kola, které se konalo před dvěma týdny, se jich zúčastnilo 64,51 procenta.

Pro konzervativní stranu Právo a spravedlnost má setrvání Dudy v nejvyšším státním úřadu zásadní význam. V Sejmu, klíčové dolní komoře parlamentu, má sice těsnou většinu, ale ta by nestačila k přehlasování případných prezidentových vet na návrhy zákonů.