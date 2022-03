Prezidentská kancelář vypsala výběrové řízení na zdravotní péči o Zemana

Praha - Kancelář prezidenta republiky (KPR) vypsala výběrové řízení na služby domácí zdravotní péče pro prezidenta Miloše Zemana. Poptává ji pro období od 1. května do konce Zemanova mandátu v březnu 2023, a to na zámku v Lánech a Pražském hradě. ČTK to zjistila z Věstníku veřejných zakázek. O Zemana od jeho listopadového propuštění z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) pečuje soukromá firma Senior Home Group.

Podle zadání musejí mít zájemci o zakázku uzavřenou smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na poskytování domácí péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i péče nehrazené. Hlásit se mohou do 7. dubna.

Boris Šťastný z vedení Senior Home Group dnes ČTK řekl, že společnost se ještě se zněním výběrového řízení neseznámila, takže se zatím nemůže vyjadřovat k tomu, zda se ho zúčastní. Smlouvu s Kanceláří prezidenta republiky měla firma uzavřenu na dobu určitou, do konce dubna. Vyjádření Hradu ČTK zjišťuje.

Už dříve Šťastný uvedl, že domácí péče o Zemana je v principu hrazena z veřejného zdravotního pojištění v rozsahu, který je dán zákonem. Pokud přesáhne danou regulaci nebo jde o úkony nehrazené z pojištění, platí zbytek na základě uzavřené smlouvy prezidentská kancelář.

Senior Home Group, která patří do skupiny Penta Hospitals, převzala péči o prezidenta na konci listopadu po jeho téměř dvouměsíčním pobytu v ÚVN. Sestry se o prezidenta, který se pohybuje na vozíku, starají od té doby nepřetržitě 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Server Seznam Zprávy začátkem března uvedl, že Hrad za služby o Zemana zaplatil do konce ledna zhruba 689.000 korun.

Smlouva se Senior Home Group byla uzavřena jako zakázka malého rozsahu, čímž Hrad zdůvodnil, proč se na poskytovatele domácí zdravotní péče na podzim nekonala žádná soutěž.

Důvod hospitalizace hlavy státu Pražský hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými se Zemanovým chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění a naznačil, že jde o cirhózu jater. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpěl nechutenstvím.