Prezidentská debata na Nově byla umírněná, prostor dostaly i manželky

Praha - Poslední televizní debata prezidentských kandidátů před druhým kolem volby v televizi Nova se nesla ve výrazně umírněnějším duchu než v případě předchozích střetnutí Petra Pavla a Andreje Babiše (ANO). Kandidáti se tak drželi svého úvodního slova, při kterém se dohodli na omezení útoků. V závěru debaty dostaly prostor manželky obou uchazečů o post hlavy státu.

Výraznou část debaty tentokrát vyplnila ekonomická témata. Kandidáti byli dotazováni například na návrhy Národní ekonomické rady vlády (NERV), které cílí na snížení výdajů i zvýšení příjmů státního rozpočtu. Pavel s Babišem se shodli například na tom, že by se neměly zpoplatnit vysoké školy, nesouhlasí ani se zkrácením doby pobírání rodičovského příspěvku. Totožný názor kandidáti neměli například u revize spotřební daně, kde by Pavel byl pro, Babiš ji odmítl.

Oba kandidáti se vyjádřili pozitivně k možnosti uzákonění manželství stejnopohlavních párů, naopak rozdělil je postoj k eutanázii. Zatímco Pavel by byl po určité debatě a nastavení podmínek spíše pro, Babiš takovou možnost odmítl s tím, že věří v zázraky.

Jediný krátký spor kandidátů vznikl zhruba po 75 minutách, kdy se diskuse stočila k politice České národní banky a k příčinám vysoké inflace. Po zbytek zhruba 90minutového pořadu byla debata mírnější než v případě předcházejících střetů v dalších médiích.

Kandidáti krátce diskutovali také o své minulosti za komunistického režimu, o spolupráci s vládou, válce na Ukrajině a vidině mírových dohod nebo o případné účasti hnutí SPD v kabinetu.

Pavel uvedl, že hnutí zastává v určitých ohledech extrémní názory, například co se týče vystoupení z NATO. Vnímal by proto jako možné bezpečnostní ohrožení České republiky, kdyby nominant SPD měl zastávat například post ministra obrany. V takovém případě by se snažil apelovat na premiéra, aby zvážil pro hnutí jiný resort, kde podobné riziko nebude existovat. Babiš uvedl, že SPD není extremistickou stranou a že by respektoval vůli voličů.

V jednom z posledních bloků kandidáti dostali otázky od čtyř novinářů z jiných médií. Posléze obdrželi otázky osobnější povahy. Za tři nedůležitější hodnoty v životě označil Babiš sociální cítění, toleranci a pravdu. Pavel zmínil čest, odvahu a odpovědnost.

Prostor k závěrečnému apelu na voliče dostaly netradičně manželky obou kandidátů. Eva Pavlová diváky vyzvala, aby si vzpomněli na slova české hymny a představili se českou zemi jako společný domov, kde budou moci všichni žít dál důstojně. Poprosila, aby lidé přišli k volbám. "Mého manžela všichni znají," uvedla Babišova manželka Monika. Zmínila, že společně už deset let pomáhají lidem svou nadací a že se stejným cílem Babiš vstoupil i do politiky.

Dnešní duel byl předposlední debatou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentské volby. V pátek se těsně před otevřením volebních místností Babiš a Pavel zúčastní diskuse v Českém rozhlase.

Bývalý představitel české armády a NATO Pavel v prvním kole voleb před necelými dvěma týdny těsně zvítězil, když dostal podporu 35,4 procenta. Druhý postupující, expremiér Babiš, měl 34,99 procenta.

