Prezidentka ECB naznačila, že zasedání měnového výboru přijde se změnami

Frankfurt nad Mohanem - Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová naznačila, že nadcházející červencové zasedání měnového výboru přijde s důležitými změnami. Měnovou politiku podle ní bude potřeba upravit kvůli právě schválené pozměněné strategii. Lagardeová to řekla televizi Bloomberg na okraji jednání skupiny G20 v rozhovoru vysílaném z neděle na dnešek. Naznačila také, že v příštím roce mohou být přijata nová opatření na podporu ekonomiky eurozóny po skončení současného programu nákupu vládních dluhopisů.

ECB minulý týden v přezkumu své měnové strategie zvýšila inflační cíl pro střednědobý horizont na dvě procenta z dřívějšího cíle těsně pod dvěma procenty. Kromě nového inflačního cíle rozhodla, že v měnové politice více zohlední boj proti změnám klimatu a v budoucnu začlení do výpočtu míry inflace i náklady na užívání vlastního bydlení. Uvedla také, že chce napříště zjednodušit komunikaci.

"Bude to důležité setkání," uvedla Lagardeová k příštímu zasedání měnového výboru 22. července. Od něj se podle agentury Bloomberg původně nic zajímavého nečekalo, šéfka ECB ale sdělila, že banka přijde se zajímavými úpravami a změnami. "Upravíme výhled měnové politiky (forward guidance)," řekla Lagardeová. Pod pojmem forward guidance se v ECB rozumí mimo jiné prohlášení o tom, kdy pravděpodobně skončí současné masivní nákupy dluhopisů především od států eurozóny a informace o podmínkách pro příští zvednutí základní úrokové sazby.

Lagardeová uvedla, že nákupy vládních dluhopisů v rámci nouzového programu za 1,85 bilionu eur (zhruba 48 bilionů Kč), kterými se ECB snaží podpořit evropskou ekonomiku, budou pokračovat podle plánu "nejméně" do března 2022. Poté by se program mohl převést do nového formátu, řekla bez dalších podrobností.

Ohledně současné ekonomické situace ukázala Francouzka mírný optimismus. Znepokojuje ji šíření koronavirové varianty delta. EB podle ní očekává, že inflace se letos zvýší, ale že půjde o přechodný jev.