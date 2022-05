Prezidenti Zeman a Radev odsoudili ruskou agresi na Ukrajině

Praha - Prezident Miloš Zeman a jeho bulharský protějšek Rumen Radev kategoricky odsoudili ruskou agresi na Ukrajině. Zeman to řekl novinářům po dnešním jednání s bulharským prezidentem Praze. Radev zmínil navrhované další sankce EU v podobě embarga na dovoz ruské ropy. Bulharsko už ohlásilo, že je nepodpoří, pokud také nedostane výjimku. Zeman pak podpořil vstup Bulharska do schengenského prostoru.

"Kategoricky odsuzujeme ruskou agresi na Ukrajině," uvedl Radev. Zeman zdůraznil, že hlavy obou států hodnotí tuto agresi naprosto shodně. "Včetně toho, že oba jsme vyjádřili údiv nad tím, jak velký byl rozdíl mezi reklamou ruské armády a jejími reálnými výsledky," poznamenal český prezident. Podotkl rovněž, že za paradoxní pokládá to, že Rusové mluví o slovanském bratrství, přičemž zastavili dodávky zemního plynu Polsku a Bulharsku. Ruská plynárenská společnost Gazprom toto rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje.

K navrhovanému novému balíku protiruských sankcí EU, který obsahuje embargo na dovoz ruské ropy, Radev podotkl, že sankce musí být efektivní a "nesmí škodit našim sociálním a ekonomickým systémům". "Zastavení dodávek ropy se neodrazí dobře v našich ekonomikách. Musíme být velice pozorní, jak budeme uplatňovat tyto sankce a dívat se i na specifika jednotlivých zemích," uvedl bulharský prezident.

Evropská komise v šestém balíku sankcí navrhla zastavit dovoz ropy z Ruska do konce roku. Přechodné období zatím mají mít Česko, a to do poloviny roku 2024, pro Maďarsko a Slovensko by pak platilo až do konce téhož roku.

Oba prezidenti mluvili také o vztazích obou zemí, Zeman je označil za excelentní a o Radevovi mluvil jako o svém příteli. Radev zase poukazoval mimo jiné na podle něho rekordní obchodní výměnu mezi oběma zeměmi.