Prezidentem NKÚ bude dál Kala, Sněmovna ho zvolila kandidátem na jmenování

Praha - Prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bude dál Miloslav Kala. Sněmovna ho dnes zvolila kandidátem na jmenování do čela úřadu. Výsledek ČTK oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Kalu navrhly všechny strany vládní koalice a v tajné volbě byl nakonec jediným uchazečem. Poslanec ANO Roman Kubíček se nominace klubu opozičního hnutí těsně před tajnou volbou vzdal. Nejvyššího představitele NKÚ jmenuje prezident republiky.

Ke zvolení kandidátem bylo nutných nejméně 92 poslaneckých hlasů. Kala jich získal 123. Volební komise vydala 182 hlasovacích lístků, jeden poslanec jej neodevzdal.

Funkční období prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu je devítileté. Kalovi (58) skončilo v úterý, do funkce nastoupil 22. března 2013. Předtím byl zhruba pět let viceprezidentem NKÚ, ještě dřív byl šest let poslancem ČSSD. Kala je také prezidentem evropských kontrolních institucí EUROSAI.

Nejvyšší kontrolní úřad se k volbě svého nejvyššího představitele vyjádří ve čtvrtek po oficiálním vyhlášení výsledků volby.

Místopředseda sněmovního kontrolního výboru Kubíček (58) k odstoupení z volby uvedl, že pětikoalice má na nominaci kandidáta na jmenování prezidentem NKÚ nárok. Oznámil, že se bude ucházet o pozici viceprezidenta úřadu. Funkci nyní zastává Zdeňka Horníková, někdejší poslankyně ODS. Její mandát skončí v dubnu. Před šesti lety Kala navrhl Kubíčka do sněmovní volby člena širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Dolní komora ho tehdy do kolegia nezvolila.

Prezident NKÚ vedle řízení úřadu předsedá kolegiu a kárné komoře kontrolního úřadu. Širšímu vedení úřadu předkládá mimo jiné návrhy plánu kontrolní činnosti, rozpočtu NKÚ a všechny kontrolní závěry, z nichž vychází stanovisko úřadu k státnímu závěrečnému účtu. Senátu předkládá návrhy kandidátů na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Prezident NKÚ se může účastnit schůzí Sněmovny, Senátu a orgánů obou parlamentních komor i vlády, když projednávají například kontrolní závěry NKÚ.

Sněmovna podpořila novelu o licencování autorských práv na internetu

Zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu, stejně jako spravedlivou odměnu pro autory, má v návaznosti na směrnice EU vládní novela autorského zákona, kterou dnes v prvním kole podpořila Sněmovna. Novela má zároveň usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právy ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví. Předlohu nyní projedná sněmovní kulturní výbor, dostal na to téměř tři měsíce místo obvyklých dvou.

Novela má podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) zajistit mimo jiné to, že se na internetových úložištích nebude vyskytovat obsah proti vůli jeho autorů. Novela stanoví povinnost získat od autorů licenci, v opačném případě bude odpovídat za porušení autorských práv, řekl poslancům Baxa. Vládní Piráti by podle jejich poslankyně Kláry Kocmanové chtěli novelou posílit práva uživatelů a autorů. Nechtějí ale, aby novela vedla k mazání satirických děl či karikatur na internetu. Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) navrhovala osvobodit od autorských poplatků drobné živnostníky, v jejichž provozovnách hraje rozhlasový nebo televizní přijímač.

K ostře sledovaným změnám novely patřily zejména úpravy, která má přinutit internetové společnosti, aby médiím platily za využívání jejich obsahu. Firmy jako Google nebo Facebook podle předlohy musí získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence ke komerčnímu využívání článků publikovaných na internetu. Změny kvůli tomu kritizovaly a poukazovaly na to, že to povede k omezení výsledků vyhledávání. Obdobné jednání v zahraničí bylo jasně kvalifikováno jako možné zneužití dominance digitálních platforem, a vedlo k šetření ze strany příslušných dozorových úřadů pro hospodářskou soutěž, sdělil ČTK ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Novela má podle Baxy zajistit to, že firmy provozující internetové vyhledávače a sociální sítě budou muset s vydavateli periodik uzavírat licenční smlouvy a platit jim přiměřenou odměnu, která bude odpovídat rozsahu přebíraného obsahu. Navrhuje, že by licenční poplatky od internetových společností přerozděloval nově zřízený český národní kolektivní správce vydavatelských práv. Podle Macha by kolektivní správce mohl mít oprávněním k zastupování všech vydavatelů na trhu, což výrazně zjednoduší sjednávání licenčních smluv. Část platby z licenčních poplatků určených pro vydavatele bude ze zákona náležet také konkrétním autorům publikovaných článků, tedy novinářům, fotografům, grafikům a dalším profesím, dodal Mach.

Novela navrhuje zavedení práva na odměnu za půjčování v knihovnách pro nakladatele a s tím spojenou valorizaci odměny pro autory za půjčování v knihovnách. Odhadovaný dopad na státní rozpočet bude ročně přibližně 68,5 milionu korun včetně DPH. Předpokládá se, že s poklesem absenčním výpůjček v knihovnách se bude částka snižovat.

Změna, kterou připravila už bývalá vláda, měla být podle Baxy začleněna do českého právního řádu do loňského 7. června. Sněmovna v předvolebním složení ji ale nestihla projednat. Novela vychází z evropských směrnic, které také upravují povinnosti vysílatelů poskytujících on-line vysílání nebo přenos vysílání.