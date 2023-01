Prezidentem bude Pavel, pokud ho podpoří i voliči Nerudové a Fischera

Praha - Budoucím prezidentem se stane bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, pokud mu za dva týdny ve finále voleb opět dají hlas nejen jeho voliči z prvního kola, ale nově i příznivci dalších kandidátů, které dříve doporučily volit strany vládní koalice. Ke zvolení Pavel potřebuje nejen hlasy voličů bývalé rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové, ale také alespoň části voličů senátorů Pavla Fischera (nezávislý) a Marka Hilšera z klubu Starostů. Pavlovi by ke zvolení mohly podle srovnání výsledků prvního kola stačit i hlasy od voličů Nerudové a podnikatele Karla Diviše, byť skončil předposlední. Hlasy pro Fischera a Hilšera by Pavlovi ke zvolení nestačily. Vyplývá to z výsledků prvního kola.

Pavel podle konečných výsledků první kolo vyhrál se ziskem 35,4 procenta hlasů (1,975.056) před předsedou ANO a expremiérem Andrejem Babišem, kterého volilo 34,99 procenta lidí (1,952.213) . Třetí skončila Nerudová se ziskem zhruba 14 procent hlasů (777.022), Fischera volilo zhruba sedm procent lidí (376.705) a Hilšera 2,6 procenta lidí (142.908).

Hlasovat přišlo 68,24 procenta lidí, tedy 5,6 milionu voličů, což bylo zhruba o 447.000 lidí více než v úvodním kole v roce 2018. Pro zvolení prezidentem už v prvním kole tak letos bylo potřeba 2,789.293 hlasů. Pokud by senátoři Fischer a Hilšer vyhověli výzvám k odstoupení a Pavel získal jejich podporovatele, dostal by celkem 2,494.669 hlasů, což by na zvolení prezidentem v prvním kole nestačilo.

Nerudová a Fischer patřili spolu s Pavlem mezi kandidáty podporované koalicí Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Pavel, Nerudová a Hilšer měli podporovatele v řadách Pirátů. Jestliže by ve finále přišel hlasovat stejný počet voličů jako nyní, Pavlovi by ke zvolení nestačily ani hlasy jeho voličů a podporovatelů Nerudové, jichž bylo v prvním kole dohromady 2,752.078. Potřeboval by hlasy alespoň části podporovatelů senátorských adeptů. Celkem by mohl dostat až 3,271.691 hlasů, což by představovalo 58,6 procenta. Předposlední Diviš, který podpořil Pavla, získal 1,35 hlasů (75.479).

Babiš by se mohl obrátit s prosbou o podporu zejména na voliče poslance SPD Jaroslava Bašty, který skončil čtvrtý se ziskem kolem 4,5 procenta hlasů (248.375). Podle předsedy SPD Tomia Okamury ale toto opoziční hnutí zatím neví, koho podpoří. Podobně se vyjádřil i bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima s půlprocentní podporou (30.827). Ani hlasy voličů těchto kandidátů by Babišovi v prvním kole ani ve finále k prezidentství nepomohly.