Prezidenta překvapilo, že žalobce Zeman zdůvodnil rezignaci tlakem Benešové

Lány (Kladensko) - Prezidenta Miloše Zemana překvapilo, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zdůvodnil v pátek svou rezignaci kritikou ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Kdyby každý reagoval na kritiku rezignací, tak nikdo nezbude, řekl dnes prezident Frekvenci 1.

Nejvyšší státní zástupce v pátek oznámil, že skončí ke 30. červnu. Jako hlavní důvod označil tlak ze strany Benešové s tím, že jeho odrážení a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci. Ministryně to označila za laciné a trvá na tom, že státním zastupitelstvím nikdy do práce nezasahovala.

Prezident Zeman řekl, že rezignaci vzal na vědomí. "Trochu mě překvapilo, že zdůvodnil svou rezignaci kritikou ministryně Benešové. Každý z nás je občas kritizován a kdybychom na tuto kritiku reagovali rezignací, tak tady nikdo nezbude," uvedl. Žalobce tak podle něj možná jednal ukvapeně. "Na druhé straně už je tam deset let a myslím si, že je do jisté míry vyčerpaný," míní.

Opozice jako příklad tlaku ministryně zmiňovala její mediální úvahy o tom, že na Pavla Zemana podá kárnou žalobu kvůli informování o vrbětické kauze. "Je to její kompetence a nevidím důvod, proč bych se pletl do její kompetence," řekl k žalobě prezident.

Někteří opoziční politici vyzvali Benešovou, aby vládě nenavrhovala nového nejvyššího státního zástupce a nechala to na novém kabinetu. Ministryně to odmítla, pravomoci spojené s funkcí podle ní musí někdo vykonávat. "Že se něco nelíbí opozici, není směrodatné. Je samozřejmé, že když koncem června Pavel Zeman odejde, že je tuto funkci třeba obsadit. Čekat několik měsíců do voleb je zase jedna z opozičních hloupostí," řekl prezident.