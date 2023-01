Prezidenta budou volit z auta lidé v izolaci kvůli koronaviru

Praha - Nového prezidenta republiky si dnes budou vybírat lidé, kteří jsou v izolaci kvůli nemoci covid-19. Na rozdíl od prvního kola před dvěma týdny se budou rozhodovat už jen mezi generálem Petrem Pavlem a expremiérem Andrejem Babišem (ANO). Naopak stejně jako před 14 dny ale budou moci hlasovat z auta mezi 08:00 a 17:00 na volebních stanovištích, která jsou na pěti místech v Praze a po jednom z každém z okresů. Podle údajů ministerstva zdravotnictví byl od minulého do tohoto pondělí prokázán covid-19 u 2366 lidí.

Poslední šanci dnes mají lidé, kteří se volebního finále budou chtít zúčastnit mimo domovskou obec. Do 16:00 ale musí požádat osobně na obecním úřadě o voličský průkaz, po jehož předložení budou moci v pátek či v sobotu hlasovat například při rekreaci v horských obcích.

V prvním kole voleb využilo ve středu 11. ledna možnost hlasovat z auta 354 lidí. Nadpoloviční většinu hlasů získal bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel, a to 180. Předseda a poslanec hnutí ANO Babiš skončil druhý s 85 hlasy.

Hlasovat z auta budou moci na určených místech voliči, kteří mají od lékaře nebo krajské hygienické stanice potvrzení, že jsou v izolaci kvůli koronaviru. Volit budou moci i ti, kteří se prokážou věrohodným listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost koronaviru, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíšou před hlasovací komisí čestné prohlášení, že jsou v izolaci.

Izolaci nařizuje lékař či hygiena podle platných pravidel po pozitivním testu na covid-19 a platí nejméně sedm dní nebo dva dny po skončení příznaků. Karantény osob v rizikovém kontaktu se už od loňského února nepoužívají, přesto s nimi ministerstvo vnitra v pravidlech voleb počítá.

Voliči musejí komisi prokázat svou totožnost včetně místa trvalého pobytu předložením občanského průkazu či cestovního pasu. Adresu trvalého pobytu komise v případě potřeby ověří prostřednictvím krajského úřadu v základním registru obyvatel. Voliči, kteří by hlasovali s voličským průkazem, ho musejí komisi odevzdat a ta ho přiloží k seznamu voličů, kteří hlasovali. Tyto seznamy pak podle zákona získají prostřednictvím krajských a obecních úřadů okrskové volebním komise, které budou dohlížet na hlasování v pátek a v sobotu. Bude tím zamezeno případnému vícenásobnému hlasování téhož voliče.

Zatímco z auta budou moci lidé s nemocí covid-19 volit prezidenta pouze dnes, do přenosné volební schránky budou moci hlasovat lidé s koronavirem v pátek 27. ledna od 08:00 do 22:00 nebo v sobotu 28. ledna od 08:00 do 14:00. Musejí o tento způsob hlasování požádat místně příslušný krajský úřad nebo pražský magistrát nejpozději ve čtvrtek 26. ledna do 20:00. V zařízeních, která by byla kvůli koronaviru uzavřena, budou jejich klienti hlasovat ve čtvrtek od 08:00 do 22:00 a v pátek od 08:00 do 18:00. Při prvním kole žádné takové zařízení nebylo.