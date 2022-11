Prezidenta budou pravděpodobně moci volit i lidé izolovaní kvůli covidu-19

Volič hlasuje ve volbách do Poslanecké sněmovny na drive-in stanovišti pro lidi v karanténě, 6. října 2021 v Olomouci.

Praha - Lidé, kteří budou v době prezidentské volby začátkem příštího roku v izolaci kvůli covidu-19, by měli dostat možnost hlasovat. Předpis schválila vláda, řekl novinářům po zasedání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Zvláštní způsoby hlasování z auta či do přenosné schránky se uplatnily v senátních a krajských volbách v roce 2020 i loni při volbách do Sněmovny.

První kolo prezidentských voleb se bude konat 13. a 14. ledna příštího roku. Podle Fialy se při něm uplatní všechny zvláštní způsoby, které se využívaly kvůli covidu-19 v předchozích letech. Jde o drive-in hlasování z auta či hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v karanténě přijdou speciálně vybavení volební komisaři. Podobnou možnost měli i lidé, kteří byli v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb.

Fiala věří tomu, že nenastane situace, kdy by v izolaci byly tisíce občanů, vláda chce ale být připravená na všechny scénáře. "Proto jsme preventivně přijali toto opatření," řekl Fiala. Podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) chce vláda připravit do budoucna obecný předpis, který by neřešil jen covid-19 a jednotlivé volby, ale zabýval se různými typy onemocnění i voleb.

Kabinet v září čelil kritice, že nezajistil hlasování pro nemocné covidem-19 v letošních komunálních volbách. Vláda se hájila tím, že při volbách, kdy jsou odlišné volební lístky v jednotlivých městech a obcích, by byl sběr hlasů příliš složitý. Podle Rakušana prezidentská volba naopak hlasování zvláštními způsoby umožňuje díky tomu, že jsou stejné volební lístky v celé zemi a systém je jednodušší.

Loni hlasovalo z auta 1600 voličů, do přenosné volební schránky odevzdalo hlas dalších zhruba 1200 voličů. Voliči v karanténě měli možnost hlasovat na 82 drive-in stanovištích, nejčastěji na parkovištích nebo v areálech státních institucí.

V roce 2020 bylo pro hlasování z auta připraveno 78 hlasovacích míst, dvě z nich v Praze kvůli senátním volbám, zbylé po jednom v každém okrese. V každém z krajů přijelo hlasovat v průměru 250 lidí. Voliči raději využili možnost hlasovat do přenosné volební schránky, kterou jim přivezli volební komisaři.