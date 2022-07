Prezident Zeman zaslal kondolenci dětem Trumpové

Praha - Prezident Miloš Zeman zaslal kondolenci dětem Ivany Trumpové, která ve čtvrtek zemřela. Vyslovil lítost nad ztrátou, která je postihla. Trumpovou, s níž se v minulosti několikrát setkal, označil za vynikající sportovkyni, schopnou manažerku a hrdou Češku. Poznamenal, že si ji pamatuje jako laskavého a srdečného člověka. O kondolenčním dopise informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

"Vážený Donalde, vážená Ivanko, vážený Ericu, s hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o skonu Vaší matky," napsal Zeman dětem, které Trumpová měla s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Dovolte mi, abych Vám i celé Vaší rodině a Vašim blízkým vyjádřil upřímnou soustrast. Paní Ivany Trumpové si velmi vážím," dodal.

Poznamenal, že rád vzpomíná na společná setkání a zajímavé, inspirativní diskuse, které spolu vedli. Zeman například s Trumpovou poobědval v září 2017 v New Yorku během své pracovní cesty do Spojených států, o rok dříve se s ní setkal i na Pražském hradě. Mluvili tehdy mimo jiné o obsazení místa amerického velvyslance v Praze. Trumpová o post projevila zájem poté, co se Trump stal americkým prezidentem, Zeman ji v jejích ambicích při telefonickém rozhovoru s Trumpem podpořil. Velvyslancem se nakonec stal podnikatel Stephen King.

"Vaše matka byla nejen vynikající sportovkyní a schopnou manažerkou, ale také si ji pamatuji jako laskavého a srdečného člověka. Kromě toho zůstala hrdou Češkou, která na svoji vlast nikdy nezapomněla," napsal Zeman v kondolenci.

Trumpová, za svobodna Zelníčková, zemřela ve čtvrtek v New Yorku. Americké podnikatelce, rodačce z Československa bylo 73 let.