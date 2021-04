Prezident Zeman ve čtvrtek přijme kandidáta na šéfa diplomacie Kulhánka

Praha - Prezident Miloš Zeman přijme ve čtvrtek odpoledne na zámku v Lánech sociálnědemokratického kandidáta na ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka. Na twitteru to uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Schůzka se uskuteční ve 13:00. Kulhánek nyní působí jako náměstek ministra vnitra.

Kulhánka do čela české diplomacie navrhl předseda sociální demokracie a místopředseda vlády Jan Hamáček poté, co funkci odmítl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Na postu by měl nahradit Tomáše Petříčka (ČSSD). Toho se Hamáček rozhodl odvolat poté, co nad ním zvítězil v souboji o stranického předsedu. Ministerstvo nyní dočasně vede sám Hamáček.

Nominaci Kulhánka v úterý večer projednalo grémium ČSSD, místopředseda sociální demokracie Roman Onderka poté novinářům sdělil, že o ní byl Zeman informován. "Nevím o tom, že by sdělil jakékoli výhrady," řekl Onderka. Zeman se obvykle před jmenováním s kandidáty osobně schází.

Kulhánek patří k dlouholetým spolupracovníkům špiček sociální demokracie, radil bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a nyní patří k nejbližším spolupracovníkům Hamáčka. Od poloviny července 2018 pracuje jako Hamáčkův náměstek na ministerstvu vnitra, dříve byl jeho parlamentním poradcem, když Jan Hamáček předsedal Poslanecké sněmovně. Jako náměstek pracoval také na ministerstvech obrany a zahraničí. Působil i v čínské společnosti CEFC Europe.