Prezident Zeman v neděli vystoupí v pořadu Partie na Primě

Praha - Prezident Miloš Zeman v neděli vystoupí v pořadu Partie na televizi Prima. Bude to jeho první veřejné vystoupení od konce srpna, kdy podstoupil operaci kvůli zlomenině ruky. Pořad se bude natáčet v sobotu na zámku v Lánech, kde prezident podstupuje rekonvalescenci po operaci, uvedl na dotaz ČTK Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman si podle zástupců Pražského hradu zranění způsobil pádem poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky. Už delší dobu trpí polyfunkční neuropatií, což bývá neurologická komplikace při cukrovce, kvůli které hůře cítí nohy. Byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde mu lékaři operovali pravou paži. Implantovali mu do ní titanový šroub. Lékaři prezidenta z nemocnice propustili v sobotu, strávil tam čtyři dny.

Podle lékařů čekala prezidenta po opuštění nemocnice šesti- až osmitýdenní rekonvalescence. Ovčáček dnes ČTK řekl, že zotavování hlavy státu postupuje podle plánu. "Na září se plánují pracovní schůzky v Lánech," uvedl. Hrad bude o jejich termínech postupně informovat. Se Zemanem se chtějí setkat mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), kteří s ním chtějí jednat o odvolání šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.

Zeman kvůli zranění zrušil návštěvu Jihomoravského kraje plánovanou na tento týden. Podle Ovčáčka je nyní předčasné ptát se na náhradní termín této návštěvy.