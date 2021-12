Prezident Zeman v Lánech jmenoval vládu premiéra Fialy

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes netradičně na zámku v Lánech jmenoval členy nové vlády Petra Fialy (ODS). Tvoří ji ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a Starostové a nezávislí (STAN). Hlava státu jmenovala kabinet v podobě, v jaké mu ho Fiala navrhl před měsícem. Prezident původně oznámil, že odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Zeman popřál vládě Fialy úspěch a to, aby po ní něco zůstalo.

Jmenován zatím nebyl Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který je kvůli nákaze covidem-19 v izolaci. Řízením ministerstva zemědělství je dočasně pověřen předseda lidovců Marian Jurečka.

Ve vládě obsadí šest postů občanští demokraté, tři získali lidovci a dvě místa TOP 09. Starostům připadla čtyři ministerská křesla, Pirátům tři. Oproti dosavadnímu kabinetu ANO a ČSSD vznikla místa tří členů vlády bez portfeje. Koalice Spolu a Pirátů a STAN se rozhodly i s ohledem na předsednictví ČR v EU zřídit post ministra pro evropské záležitosti, obnovit funkci ministryně pro vědu, výzkum a inovace a zřídit ministra pro legislativu, který bude předsedat Legislativní radě vlády.

Zeman minulý pátek oznámil, že odmítá jmenovat Lipavského ministrem zahraničí. Vyčetl mu vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce nebo nízkou kvalifikaci. Fiala ale po pondělní schůzce s hlavou státu překvapivě oznámil, že Zeman jmenuje všechny ministry podle jeho návrhu. Dnes při ceremoniálu kancléř Vratislav Mynář Lipavského nejprve nazval magistrem, následně se opravil a uvedl, že je bakalář.

Jmenování kabinetu se nezvykle neuskutečnilo na Pražském hradě, ale v Lánech, kde od konce listopadu prezident pobývá po své měsíc a půl dlouhé hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici.

Premiér s ministry po ceremoniálu zamířili položit věnec k hrobu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, na závěr společně zazpívali českou hymnu. Odpoledne mají v plánu ve Strakově akademii první zhruba hodinové jednání a tiskovou konferenci. Poté začne Fiala uvádět ministry do úřadů, což bude pokračovat v sobotu.

O důvěru hodlá kabinet požádat poslance v polovině ledna, ve Sněmovně má většinu 108 hlasů. Do té doby plánuje dopracovat své programové prohlášení. V programové části koaliční smlouvy slibuje nová koalice například prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za tzv. státní pojištěnce, tedy například děti, penzisty a nezaměstnané. Strany se zavázaly udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Chtějí také obnovit "havlovskou" zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.

Na kabinet čekají některá bezodkladná rozhodnutí, zejména ohledně boje s epidemií covidu-19. Bez žádosti vlády a jejího schválení poslanci přestane o Vánocích platit nouzový stav, kabinet tak podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) musí už dnes rozhodnout, zda žádost do Sněmovny pošle. Přepracovat se vláda chystá také státní rozpočet na příští rok. Končící kabinet navrhl rozpočet se schodkem 377 miliard korun, nastupující chce deficit snížit pod 300 miliard.

Zeman popřál nově jmenované vládě, ať po ní něco zůstane

Prezident Miloš Zeman popřál po dnešním jmenování na zámku v Lánech vládě Petra Fialy (ODS) úspěch a to, aby po ní něco zůstalo. Kabinet má podle něj před sebou příležitost vyrovnat se s covidem-19 či energetickou krizí. Fiala uvedl, že sestava ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) se musí pustit do práce od prvního okamžiku. Ministři podle něj vloží všechnu energii do naplňování programu.

Zeman ve stručném proslovu k novým ministrům uvedl, že by kabinetu mohl popřát jen úspěch, ale to není příliš konkrétní. "Chtěl bych vám proto popřát, aby za vámi něco užitečného zůstalo. Zní to sice samozřejmě, ale samozřejmé to není," řekl. Některé udržovací vlády se podle něj nikdy do dějin nezapíšou, další se do dějin zapsaly v negativním smyslu. "Ať vás nikdy nic podobného nepotká," doplnil.

Zeman uvedl, že za jeho vlády započala cesta ke krajské samosprávě nebo se uskutečnila privatizace bank. "Před vámi je příležitost vyrovnat se s covidem, vyrovnat se s energetickou krizí a samozřejmě i s rozpočtem a obecně s hospodařením státu. Na této příležitosti se buď, jak říkával (někdejší premiér) Petr Nečas (ODS), uděláte, nebo odděláte. Přeji vám to první," konstatoval prezident.

Fiala uvedl, že jeho koaliční vláda si je vědoma odpovědnosti, kterou přebírá. "Voliči do nás vložili naději na změnu a lepší budoucnost pro ně a další generace," řekl. Kabinet podle něj nezačíná v lehké pozici, řada věcí je v Česku zanedbaná. "Čelíme obrovským problémům, ať už je to covid, ceny energií, zdražování, inflace a vše, co ji doprovází," konstatoval.

Brzy budou Vánoce, ale kabinet odpočívat nebude, řekl Fiala. "Čeká nás spousta práce, chceme ji dělat trochu jinak než naši předchůdci," dodal. Nová vláda bude podle něj řešit problémy víc systematicky a s rozmyslem než kabinet Andreje Babiše (ANO). "Chceme, aby za nás mluvila naše práce a její výsledky," řekl.

Kabinet podle něj tvoří tým lidí, kteří mají zkušenosti, nadání a kompetenci. "Všechny nás spojuje, že budeme plně respektovat naše společné programové prohlášení a budeme ho naplňovat v domácí a zahraniční politice. Ale především vložíme do naplnění programového prohlášení všechny svoje síly, znalosti a energii. Víme, že to nebude jednoduché, ale jsem přesvědčen, že to společně zvládneme," dodal.