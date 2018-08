Praha - Prezident Miloš Zeman svolal schůzku českých ústavních představitelů k zahraniční politice. Zeman to řekl na úvod dnešního jednání s českými velvyslanci na Pražském hradě. Podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka se setkání uskuteční 12. září. Ovčáček to řekl ČTK. Zeman také řekl, že chce, aby se unijní sankce proti Rusku neprodlužovaly bez diskuse na Evropské radě. Některé země EU jsou podle něj proti pokračování sankcí.

Zástupci vlády, Hradu, Parlamentu a ministerstev obrany a zahraničních věcí se pravidelně scházeli během prvního působení Zemana na Pražském hradě. Po letošních prezidentských volbách půjde o první jejich setkání. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) obnovení konceptu schůzek přivítal. "Ukázalo se, že tento formát je velmi užitečný," poznamenal.

Zeman při dnešním projevu odmítl, že by existovaly rozdíly v zahraniční politice mezi vládou a jím.

Schůzky svolává hlava státu. Na minulých hradních setkáních čeští vrcholní politici diskutovali třeba o podpoře ekonomické diplomacie, českém předsednictví visegrádské skupině nebo o boji proti takzvanému Islámskému státu.

Zeman podpořil misi v Afghánistánu, je podle něj v zájmu ČR

Mise NATO v Afghánistánu je v hlubokém národním zájmu České republiky, řekl dnes v projevu před českými velvyslanci prezident Miloš Zeman. Reagoval tak na pochybnosti o zapojení ČR do alianční operace Rozhodná podpora (Resolute Support), které zaznívaly po nedávné smrti tří českých vojáků. Z mise, na níž se podílí čeští spojenci, by podle prezidenta dokázal odejít jen srab. Zeman se znovu vyslovil také proti společným sankcím EU vůči Rusku. Prezident chce, aby o jejich případném dalším prodloužením diskutovali zástupci členských zemí na Evropské radě.

"Mohu říci, že u Kábulu se bojuje za Prahu, a že je to v hlubokém národním zájmu České republiky," prohlásil prezident. Zdůraznil, že mise v Afghánistánu je podle něj nejdůležitější zahraniční operace, které se čeští vojáci účastní. "V té akci Resolute Support bojuje více než třicet zemí, odejít z tohoto společenství by dokázal jenom srab," dodal Zeman. Pokud by se z Afghánistánu stáhly alianční jednotky, hrozí podle Zemana, že zem ovládne hnuti Tálibán a bude z ní plánovat teroristické akce.

Zeman v projevu zmínil také své tradiční téma - zrušení protiruských sankcí. Český prezident je jejich dlouhodobým kritikem. Dnes prohlásil, že stejný názor zaznívá z Itálie, Rakouska, Maďarska i Slovenska. Zeman proto chce, aby rozhodnutí o dalším prodloužení sankcí Evropská rada udělala až po diskusi, a ne takzvanou tichou procedurou. Na jednáních Evropské rady Českou republiku zastupuje předseda vlády Andrej Babiš.

Z ekonomických témat Zeman zmínil ještě dohodu USA a Evropské unie o volném obchodu. "Pokud se realizuje, bude to výhodné pro obě strany," řekl prezident. Varoval však, že Českou republiku by mohla zasáhnout obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou.

Setkání prezidenta s velvyslanci je tradiční součástí jejich každoroční porady. Loni Zeman před ambasadory vystoupil s projevem, během kterého je vyzýval, aby se zaměřili na ekonomickou diplomacii. Ekonomická diplomacie se má podle Zemana projevovat pomocí českým exportérům, aby se prosadili na zahraničních trzích, a podporou toho, aby případný přebytečný kapitál ze zahraničí směřoval do Česka.