Prezident Zeman si zřídí kancelář, asistentku mu bude dělat manželka

Ilustrační foto - Prezident Miloš Zeman a jeho manželka Ivana přicházejí do TOP Hotelu Praha, kde budou 27. ledna sledovat sčítání hlasů druhého kola prezidentských voleb. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Prezident Miloš Zeman byl dnes naposledy ve své kanceláři na Pražském hradě. V lánské pracovně bude ještě v pondělí pobývat v souvislosti s přijetím premiéra Petra Fialy (ODS). Po přestěhování všech věcí se pak přesune do nového domu v Lánech, kde zůstane až do inaugurace svého nástupce Petra Pavla. ČTK to dnes řekl jeho kancléř Vratislav Mynář. Zeman si po odchodu z funkce zřídí kancelář, asistentku mu bude dělat jeho žena Ivana. S velkou pravděpodobností o něj budou nadále pečovat stejné ošetřovatelky, rozsah služeb bude ale omezenější.

Podle Mynáře byly poslední dny Zemana pracovně hektické. Připomněl čtvrteční schůzku s rakouským prezidentem Alexandrem Van der Bellenem a dnešní přijetí maďarské prezidentky Kataliny Novákové. V pondělí má ještě prezident v plánu poslední pravidelnou schůzku s Fialou.

V hradní kanceláři byl dnes Zeman naposledy, část věcí již byla z Pražského hradu přestěhována. V pondělí bude naposledy úřadovat v lánské pracovně. V následujících dnech se přestěhuje do nového domu, který si nechal postavit v Lánech. V něm setrvá až do 9. března, kdy složí slib nový prezident Pavel. Funkční období Zemanovi vyprší o půlnoci z 8. na 9. března.

Na inauguraci se Zeman vydá ze svého domu. Ještě před jejím začátkem společně s manželkou Ivanou poobědvá s Pavlem a jeho ženou Evou. "Součástí oběda bude jedno příjemné překvapení pro pana prezidenta Pavla," řekl Mynář.

Potvrdil, že se po diskusi se Zemanem v užším kolektivu dohodli, že si končící prezident zřídí kancelář. "Protože poptávka po panu prezidentu je už teď tak velká, že určitě bude potřebovat nějakou kancelář. Respektive nebylo by vhodné, aby tak velké množství lidí pravidelně docházelo k němu do rodinného domu," poznamenal. V nejbližší době proto chce podepsat nájemní smlouvu. Existují podle něj dvě až tři varianty, kde by mohla sídlit. Asistentku mu bude dělat manželka Ivana.

Po odchodu z funkce pobírá prezident republiky doživotní rentu 50.000 korun měsíčně a paušální náhradu ve stejné výši, která je určena zejména na nájem kanceláře a na odměnu asistenta.

O Zemana se od jeho hospitalizace na podzim 2021 starají ošetřovatelky z firmy Senior Home Group. Služba je částečně placená ze zdravotního pojištění a částečně z peněz hradní kanceláře. Server Seznam Zprávy loni v létě uvedl, že měsíčně Hrad v té době platil za péči 160.000 až 170.000 korun měsíčně, přibližně stejnou částku hradila podle serveru také Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), jejímž klientem Zeman je.

O způsobu další péče o prezidenta se podle Mynáře diskutuje. "Pan prezident bude požívat těchto výhod zdravotních a ošetřovatelských služeb, ale v omezenějším množství než na zámku v Lánech," podotkl.

Z jakých peněz bude péče hrazena označil kancléř za spekulativní otázku, Zeman si podle něj se ženou musí nejprve nový režim vyzkoušet a zjistit, co bude obnášet. "Je samozřejmě rozdíl, když jste v zápřahu ve funkci prezidenta republiky, nebo když jste v uvozovkách důchodce, který je doma na odpočinku," poznamenal. Zeman a Zemanová si podle něj proto stanovili měsíční lhůtu, během které si vyzkouší, jaké požadavky na péči budou mít. Mynář dodal, že s velkou pravděpodobností budou o Zemana pečovat stejné ošetřovatelky. "Protože pan prezident byl s touto službou nadmíru spokojen," řekl.