Prezident Zeman se ve Vídni sejde s rakouským protějškem

Vídeň - Prezident Miloš Zeman se dnes ve Vídni sejde se svým rakouským kolegou Alexanderem Van der Bellenem. Schůzka hlav obou států se uskuteční dopoledne během pracovní návštěvy Zemana v Rakousku.

Cestu do rakouské metropole Zeman plánoval dlouhodobě, dvakrát ji ale musel odložit kvůli epidemii nemoci covid-19. Původně se měla uskutečnit loni v listopadu v podobě přeshraniční schůzky s Van der Bellenem, další termín byl stanoven na březen. Zhoršená epidemická situace ale vždy návštěvu u jižního souseda Česka odsunula.

Očekává se, že prezidenti Česka a Rakouska budou na jednání, na které naváže společný oběd, hovořit hlavně o "postcovidové" spolupráci. Do vlasti český prezident odletí odpoledne.

Zeman navštívil Rakousko ve funkci českého prezidenta dvakrát, a to v roce 2013 krátce po svém zvolení do úřadu a v dubnu 2019. Van der Bellen přijel do Česka v červnu 2017.